Charlie Hebdo, nouă copertă cu scandal. Cum sunt înfăţişaţi noul preşedinte al Franţei şi soţia sa

Revista Charlie Hebdo provoacă, din noul, controverse, cu o copertă pe care apare recent alesul preşedinte al Franţei, Emmanuel Macron, alături de soţia sa Brigitte.

Charlie Hebdo a ales, prin caricatura semnată de Riss, editorul său, să glumească pe seama aşteptărilor unei părţi a electoratului francez şi de diferenţa de vârstă dintre Macron şi soţia sa, de 25 de ani.



Coperta îl înfăţişează pe Macron cu mâna pe stomacul soţiei sale însărcinate, în timp ce ea zâmbeşte, iar mesajul imaginii este: "El va face miracole". Brigitte Macron are 64 de ani, iar soţul său 39 şi, în timp ce noua Primă Doamnă are trei copii dintr-o căsătorie precedentă, cuplul nu are copii ai săi.



Şi, în vreme ce au existat voci care au apărat caricatura, spunând că nu face altceva decât să râdă de aşteptările francezilor, alte voci, mult mai numeroase, au criticat gluma facilă şi, spun aceştia, "de prost gust" a revistei Charlie Hebdo.



Coperta vine, scrie The Independent, după ce Emmanuel Macron a dat vina pe misoginie şi pe homofobie pentru zvonurile că nu ar putea fi îndrăgostit de soţia sa, spunând că nimeni nu ar comenta dacă lucrurile ar sta invers şi soţia sa ar fi cu 20 de ani mai tânără decât el.