Cele mai periculoase combinaţii de medicamente şi alimente

Cand este vorba despre dieta si medicamente, combinatia medicamente-alimente gresita poate duce la dezastru. Tocmai de aceea este indicat ca, atunci cand te afli sub tratament, sa fii atent si la meniu, sustin farmacistii.

Iata, asadar, cele mai periculoase combinatii de medicamente si alimente:



Lactatele si antibioticele



Unele antibiotice intra in „conflict” cu calciul, fierul si celalalte minerale care se gasesc in lactate. Iar acest lucru previne absorbtia antibioticelor, ceea ce inseamna ca le este afectata abilitatea de a lupta impotriva infectiilor. Asa ca, data viitoare cand ti se prescriu antibiotice impotriva acneei sau a unei infectii, intreaba medicul daca medicamentele intra in clasa tetraciclinei. Daca raspunsul este pozitiv, evita laptele, iaurtul si branza cu doua ore inainte de a lua pastilele. De asemenea, ai putea intreba farmacistul in legatura cu cel mai potrivit timp de a lua mutivitaminele cu minerale – care pot avea un efect similar asupra antibioticelor precum lactatele.



Carnuri afumate si antidepresive



Este important sa afli daca pilulele antidepresive care ti s-au prescris fac parte din clasa monoaminelor care, atunci cand sunt combinate cu alimente bogate in amoniacidul tiramina, au ca efect o crestere rapida a tensiunii arteriale. De asemenea, pe lista produselor interzise atunci cand iei antidepresive sunt incluse somonul afumat, vinul rosu, hot dog-ii, branza veche, sosul de soia si berea, scrie bzi.ro.