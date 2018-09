Un bărbat din China a intrat în mulțime! Cel puțin 9 morți și 43 de răniți

Șoferul aflat la volanul unui Suv roșu a intrat în mulțimea aflată în piața din orașul chinez, Hengyang.

Șoferul a fost reținut, iar oficialii poliției au spus că acesta avea cazier.

Din primele cercetări reiese că nu a fost vorba despre un atentat terorist.

Breaking: At least 3 dead and more than 40 injured after an SUV rammed into a crowd of people in Hengyang, China. A man is in custody and the motive is under investigation. (Via @ZhangZhulin) pic.twitter.com/XLEkBhN9kr