Cea mai mare eroare a Guvernului PSD în scandalul "taxei de solidaritate"

Șeful PSD, Liviu Dragnea, a repetat în mai multe ocazii că problema cea mai mare a Guvernului PSD-ALDE este "comunicarea". La fel s-a petrecut și în scandalul recent cu controversata "taxă de solidaritate" de 2% pentru angajatori.

Dincolo de toate problemele pe care le conține "taxa de solidaritate", cea mai gravă eroare a Executivului ține de momentul și modul în care s-a făcut anunțul.

"Să anunți această taxă exact în ziua în care la București sunt peste o sută de oameni de afaceri cu portofolii de zeci de miliarde de dolari reprezintă pur și simplu un act de trădare a interesului național", a remarcat deputatul liberal Hilde Brandl, președintele Organizației Oamenilor de Afaceri PNL-București.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, peste 100 de companii americane au venit de miercuri la București și vor avea contacte cu peste 50 de firme românești, prilej pentru dezvoltarea unor proiecte comune.

Exact în acest moment al desantului investitorilor americani în România și-a găsit ministrul de Finanțe să anunțe o nouă creștere a taxării pe muncă pentru angajatori.

"Intenția ministrului de Finanțe, Ionuț Mișa de a introduce o așa-zisă taxă de solidaritate demonstrează eșecul guvernării socialiste la mai puțin de un an de la preluarea puterii", mai spune oficialul liberal.

"Să nu uităm că această intenție vine după ce socialiștii au crescut deja accizele la carburanți și după ce au luat de la companiile deținute de stat inclusiv banii de investiții de anul viitor. Practic, asistăm la un proces de prăduire controlată a companiilor de stat și private și a cetățenilor simpli. Cu toții suferă din cauza unei inflații galopante, a creșterii ratelor și a prețurilor la energie, gaze naturale, alimente și servicii", spune Brandl.

Liderul liberal amintește că cea mai mare parte a promisiunilor din campanie pentru acest an nu s-au realizat, și nici nu se vor realiza.

"Au promis impozit zero la salariile mai mici de 2.000 de lei, creșteri salariale la profesori și medici, impozit zero pentru medici, o lege unitară a pensiilor, TVA zero la vânzarea de locuințe, eliminarea CASS pentru pensionari și multe multe altele ce ar fi trebuit îndeplinite în 2017. În locul acestor creșteri au crescut fiscalitatea! În campanie au promis o scădere a fiscalității cu 4.25%, însă în loc oferă taxe mai mari", atrage atenția Brandl.