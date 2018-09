Cea mai eficientă dietă de toamnă

Urmata pe o perioada de 17 zile, dieta doctorului Michael Moreno te poate ajuta sa slabesti intre 10 si 12 kilograme, intrucat se bazeaza pe restrictionarea carbohidratilor rai si inlocuirea acestora cu carbohidrati buni.

Asadar, in prima etapa a dietei de toamna, care dureaza 17 zile, este cea mai restrictiva perioada, intrucat este obligatoriu sa consumi cel mult 1.200 de calorii pe zi, iar din alimentatie trebuie sa renunti la orice sursa de carborhidrati rai, precum cerealele rafinate, painea alba, prajiturile, sucurile acidulate, cartofii, produsele de patiserie si pastele fainoase. Pe parcursul celor 17 zile, corpul nu va mai stoca grasimile si vei incepe sa slabesti, scrie lyla.ro.



In cea de-a doua etapa, care de asemenea dureaza 17 zile, trebuie sa consumi pe zi 1.400 de calorii.



Ultima etapa creste cantitatea de calorii pe care ai voie sa o consumi. Daca pana acum alcoolul era restrictionat, acum poti savura un pahar de vin, de exemplu. In acest stadiu se presupune ca ti-ai obisnuit organismul cu hrana sanatoasa si ai dezvoltat obiceiuri alimentare noi, care iti vor fi de folos si la finalul dietei.