Ce spun procurorii despre decesul lui Ilie Gâzea, cel care a murit după ce a inhalat gaze

În cursul acestei zile, la morga Spitalului Județean de Urgență din Alexandria a fost efectuată necropsia lui Ilie Gâzea, protestatarul care a decedat la 9 zile după ce a inahalat gaze în Piața Victoriei.

Soția lui Ilie Gâzea a declarat că nu crede că se va face dreptate în cazul acesta și a povestit cu lacrimi în ochi despre personalitatea soțului său, alături de care a stat vreme de 40 de ani: „Nu mai pot. Sunt slăbită și mă doare peste tot. Nu cred că se va face dreptate, nu se va face! După toate astea, nimeni n-o să mai vorbească. Soțul meu lupta pentru dreptate, pentru copii, pentru ca cei care rămân să fie măcar ei liberi și să vorbească liber. El pentru asta a luptat. Nu i-a fost frică. Și dacă murea, lui nu-i era frică. Exact cum a făcut acum.”

Deși au fost chemați la morga din Alexandria de la ora 9.30, cadavrul a fost predat familiei îndoliate aproape de ora 15.00, timp în care soția lui Ilie Gâzea a așteptat într-o stare pronunțată de durere psihică, într-un soare dogoritor. Se pare că asta s-a întâmplat, pentru că autopsia a fost supervizată de niște observatori din partea Institutului Național de Medicină Legală „Mina Minovici”.

Medicul care l-a tratat pe Ilie Gâzea, Rareș Livius Corbu, ne-a povestit cum a decurs spitalizarea lui Ilie Gâzea: „În momentul în care s-a internat ne-a povestit că a avut niște afecțiuni cardiace și hematologice, dar nu am avut documente scrise. Adică el nu urma tratamente regulate, standardizate. El a venit la noi cu hemoragie digestivă superioară. Colega mea a încercat să ia legătura cu spitalul Floreasca, dar atunci nu aveau locuri. A așteptat și ea să fie mai liber. I-am făcut endoscopie de urgență, am găsit niște cauze. E un sindrom emetizant, Mallory-weiss. Am scris în foaia de observație. Noi știm acum că el a fost expus la gaze. Noi nu am știut atunci asta, pentru că nu ne-a spus nimic, nici el, nici familia. Acum, practic, medicina legală stabilește. Eu chiar nu pot să-mi dau cu părerea… Acum va stabili medicina legală. Eu nu sunt obtuz, dar nici nu vreau să mă aventurez în explicații.”

Procurorul de caz, Daniela Rădoi, ne-a declarat la finalul autopsiei că momentan este imposibil de stabilit dacă există o conexiune între inhalarea de gaze lacrimogene și complicațiile care au intervenit la nivelul stării de sănătate a lui Ilie Gâzea. Cel puțin, nu până la finalizarea raportului toxicologic: „În calitate de procuror de caz, vă pot spune că ieri pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Teleorman a fost înregistrat dosarul penal privind moartea suspectă a lui Gâzea Ilie din municipiul Turnu Măgurele. S-a început urmărirea penală in rem și organele de poliție au fost delegate să efectueze anumite acte de urmărire penală. Astăzi a fost efectuată autopsia, la autopsie au participat și observatori din partea Institutului Național de Medicină Legală Mina Minovici. Aceștia au solicitat acordul procurorului de caz pentru a participa. Mi s-a părut de bun augur. Am înțeles că autopsia s-a derulat în condiții normale. Momentan, nu avem rezultatele raportului de necropsie, deoarece este imposibil ca într-un timp atât de scurt să avem rezultatele. S-a dispus efectuarea unui examen toxicologic, tocmai pentru a se scoate în evidență dacă în organismul cadavrului existau anumite substanțe. Examenul toxicologic durează de obicei o perioadă mai lungă de timp, deci în momentul de față ne aflăm în imposibilitatea de a vă aduce la cunoștință care a fost cauza decesului.”

Realitateadeteleorman.net

Foto: Andreea Balaurea