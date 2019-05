Ce se poate întâmpla în viitor cu Pământul? Avertismentul specialiștilor e demn de luat în seamă

O echipă internațională de cercetători trage un semnal de alarmă asupra schimbărilor climatice care ar putea să transforme Pământul într-o seră. Cum explică specialiștii acest fenomen.

Se pare că în ciuda faptului că sunt respectate reducerile emisiilor de carbon prevăzute în acordul de la Paris, pe Pământ ar putea apărea efectul de seră. Ce presupune mai exact acordul de la Paris?

Prin acordul de la Paris, țările și-au luat angajamentul de a menține temperaturile globale la valori sub două grade Celsius peste nivelurile din perioada preindustrială și, de asemenea, să limiteze creșterile la 1,5 grade Celsius.

Însă, un studiu publicat în „Proceedings of the National Academy of Sciences" (PNAS), arată că menținerea unei astfel de temperaturi optime pentru Pământ ar putea fi mult mai dificilă.

Ce ar însemna pentru noi, dacă Pământul s-ar transforma într-o seră

Cercetătorii avertizează că pentru a opri procesul de transformare a Pământului într-o seră este nevoie urgentă de o o accelerare a tranziției către o economie mondială fără emisii.

De asemenea, oamenii de știință mai apreciază că viitoarea climă se va stabiliza pe termen lung la o temperatură globală medie cu patru-cinci grade Celsius, adică mult mai mare decât temperaturile industriale. Inclusiv nivelul va fi cu 10-60 metri mai mare decât în prezent.

În momentul de față, temperaturile medii globale se află cu mai mult de un grad Celsius peste temperaturile preindustriale și cresc cu 0,17 grade Celsius în fiecare deceniu.

Însă, cercetătorii mai avertizează că printre efectele acestui fenomen, s-ar putea număra: dezghețarea permafrostului, pierderea hidraților de metan din adâncurile oceanelor, degradarea pădurilor tropicale din Amazon, reducerea gheții din Antarctica, etc.

„Aceste elemente pot acționa ca un joc de domino. Odată ce o piesă a căzut, Pământul este împins către o alta și poate fi dificil sau chiar imposibil să oprești efectul", a declarat coautorul studiului Johan Rockström. „Anumite numite zone ale Pământului ar putea deveni nelocuibile, dacă efectul de seră atinge apogeul descris în lucrare".

