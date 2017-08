Ce se întâmplă dacă stai mai mult timp la umbra unui BRAD

Pădurile din speciile rășinoaselor - brazi, pini - degajă cantitati mari de substante aromatice și aerul emanat are efecte terapeutice.

Pădurile joase sunt cele mai vesele și au efect stimulativ, recreativ, relaxant în timp ce pădurile din zonele înalte de brad, molid, sunt mai tăcute, induc o stare de liniște, calm profund lăuntric, fiind recomandate persoanelor stresate care s-au confruntat o perioadă de timp cu o stare de tensiune psihică.

Pădurile de pin, situate la o mare altitudine conferă o stare de solitudine, de izolare, de reveratie interioară și sunt recomandate de psihologi doar persoanelor cu o puternică forță interioară care să-și amplifice personalitatea și contraindicate celor cu o fire anxioasa.

Aerul de pădure conține catitati apreciabile de ioni negativi de oxigen, denumiți "vitaminele aerului" care stimulează toate funcțiile organismului uman, asigură oxigenarea creierului și împiedică procesul de îmbătrânire; totodată stimulează sistemul hemato-formator (producerea de globule roșii), fiind deosebit de benefic în anemie; alte efecte: fortifica, vitalizează, creează o stare de bine, îmbunătățește respirația fiind benefică bolnavilor cu bronșite, astm bronșic, laringite, această deoarece pădurea acționează că un filtru gigantic, nelăsând să pătrundă noxele prin ramurile dese ale copacilor și în același timp este o adevărată uzină de oxigen în procesul de fotosinteză.

Concentrația de oxigen variază pe parcursul zilei: ziua arborii sub acțiunea luminii fotosintetizeaza și produc oxigen, iar în timpul nopții consumă oxigenul și produc bioxid de carbon.

De aceea curele de oxigen se fac de la 10 dimineață până în momentul înserării, în timp ce bolnavii care trebuie să beneficieze de efectele bioxidului de carbon, vor face plimbări în pădure seară; creșterea concentrației CO2 duce la o mărire reflexă a respirației prin excitarea centrului nervos respirator, ușurează respirația bolnavilor de bronșită cronică astmatiformă, astm bronșic, alte boli respiratorii.

Efectele benefice ale diversilor copaci care populeaza padurile autohtone sunt variate si mai mult decat la indemana noastra sa le apreciem.

-pinul – Pinus sylvestris, Fam. Pinacee

Actiune: antiinflamatorie, antiseptica fiind folosit in bronsite si alte afectiuni ale cailor respiratorii superioare; efect balsamic, expectorant, fluidifiant al secretiilor bronsice , sedative, calmant al tusei; efect diuretic ,antiseptic ,cicatrizant fiind util in cistite, pielite, uretrite, vaginite, etc;indicat de asemeni in afectiuni reumatismale, guta; pentru uz extern este recomandat in afectiuni congestive, iritante (arsuri solare sau de alta natura, eczema, dermita alergica, muscatura de insecte, etc; cel mai bine sunt resimtite efectele in perioada inmuguririi in luna mai

-bradul – Abies alba ( dar exista cam 50 varietati de abies) ,Fam. Pinacee a fost socotit copac sfant ;si astazi in Oltenia exista obiceiul ca mirele sa trimita miresei in ajunul nuntii un brad impodobit ca simbol al legaturii trainice ce va exista si dainui intre miri ; in traditia populara, bradul este simbolul bogatiei, caci “ acea gradina care va gazdui un brad , va da roade bogate “ sau la nasterea unui copil, se planta un brad , se uda si se avea mare grija de el, pentru ca acesta crescand o data cu copilul sa dea din seva si energia lui ,copilului sa creasca mare. Apoi un proverb spune “bradul se frange dar nu se apleaca niciodata” Cata mandrie, prestanta si verticalitate ne poate induce aceasta postura milenara!

Actiune: efect balsamic, decongestionant, antiseptic folositor in tratarea afectiunilor respiratorii(rino-sinuzite, bronsite, pneumopatii), efect sedative, calmant util in afectiuni nervoase (neurastenii, nevroze, stari depresive ),inbunatateste circulatia cerebrala ;perioada cea mai active este in timpul inmuguririi sfarsitul lui mai inceputul lui iunie; afeciutiuni endocrine (hipertiroidii, sterilitate, tulburari de dinamica sexuala este un afrodisiac), stimuleaza hematopoeza (formarea globulelor rosii) fiind util in anemii, anorexii); efect decontracturant util in tulburari neurologice (distrofii musculare, pareze, mialgii Actiune: efect balsamic, decongestionant, antiseptic folositor in tratarea afectiunilor respiratorii(rino-sinuzite, bronsite, pneumopatii), efect sedative, calmant util in afectiuni nervoase (neurastenii, nevroze, stari depresive ),inbunatateste circulatia cerebrala ;perioada cea mai active este in timpul inmuguririi sfarsitul lui mai inceputul lui iunie; afeciutiuni endocrine (hipertiroidii, sterilitate, tulburari de dinamica sexuala este un afrodisiac), stimuleaza hematopoeza (formarea globulelor rosii) fiind util in anemii, anorexii); efect decontracturant util in tulburari neurologice (distrofii musculare, pareze, mialgii