Ce scrie presa internațională despre eșecul răsunător al Rovanei Plumb

Respingerea Rovanei Plumb pentru funcția de comisar european a stârnit interes în presa internațională, mai multe publicații relatând despre motivele care au condus la eșecul său.

În presa internațională, Rovana Plumb este criticată cu precădere de Politico. Jurnaliștii titrează: "Un ministru veteran al guvernului român, [Rovana Plumb] se confruntă deja cu o anchetă asupra unui caz de corupție din 2017, în care a fost acuzată că a ajutat liderul Partidului Social Democrat într-o afacere imobiliară ilicită care implică o insulă de pe Dunăre."

Euronews: "Plumb a declarat că nu are nimic de ascuns, dar nu a putut să-i liniștească pe europarlamentari în legătură cu două împrumuturi pe care le-a luat."

Reuters: "Comisarul propus pentru Transport, politicianul Rovana Plumb are un conflict de interese care îi compromite candidatura.

The Guardian: Despre [Rovana] Plumb, desemnată să conducă politica de transport a UE, presa română a scris că ar fi luat bani cu împrumut pe care le-a donat ulterior partidului de guvernământ. Ea a fost respinsă cu 15 voturi pentru și șase cu două abțineri."





BILD: "De ce acest pescar norocos (n.n. – Liviu Dragnea) o enervează pe Ursula von der Leyen?"