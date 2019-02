Ce schimbări inevitabile aduce Soarele în Pești pentru fiecare zodie?

Semnul Pesti, ultimul din cele 12 zodii, este prezentat ca doi pesti ce inoata in directii opuse. Ei simbolizeaza dualitatea prezenta in viata noastra. Energia Pestilor incapsuleaza atat intunericul cat si lumina din noi.

Cum iti afecteaza zodia tranzitul Soarelui in Pesti 2019 ?

Zodia Pesti. BERBEC

Tranzitul Soarelui in Pesti pana pe 20 martie 2019 pentru tine este o perioada in care sa stai sub radar. Intuitia iti este mult mai puternica acum, la fel si abilitatea ta de a valorifica energiile colective. Februarie poate aduce unele blocaje de departe sau care au legatura cu unele institudii educationale sau legale. Insa martie poate aduce multa sustinere din spatele scenei pentru cariera ta.

Zodia Pesti. TAUR

Tranzitul Soarelui in Pesti pana pe 20 martie 2019 pentru tine pune o lumina puternica asupra implicarilor de grup, prieteniilor si aliantelor. Evita negocieri finale in februarie. Martie insa este o buna perioada sa te conectezi cu prieteni ce te imputernicesc, mai ales daca sunt de departe.

Zodia Pesti. GEMENI

Tranzitul Soarelui in Pesti pana pe 20 martie 2019 pentru tine pune o lumina pe cariera, directia de viata si imaginea publica. Februarie sub Pesti poate fi mai dificila pentru afaceri, iar altii pot sa nu fie de acord cu planurile tale. Martie insa iti poate aduce un plus financiar, un comision sau orice alta crestere in finante si/sau cariera.

Zodia Pesti. RAC

Tranzitul Soarelui in Pesti pana pe 20 martie 2019 pentru tine iti lumineaza moduri de a-ti extinde lumea prin educatie, calatorii lungi si publicarea muncii tale scrise. Februarie sub Pesti poate aduce unele obstacole in calea unor angajamente profesionale si poate si preocupari pentru sanatate. Insa martie sub Pesti este un timp excelent sa cauti un partener de orice natura va fi el.

Zodia Pesti. LEU

Tranzitul Soarelui in Pesti pana pe 20 martie 2019 pentru tine pune accent pe relatiile intime si pe intelegerile si aranjamentele financiare. Februarie sub Pesti ar putea sa aduca unele respingeri pe plan romantic sau dificultati financiare si nu e un bun moment sa iti asumi riscuri. Martie insa poate aduce un bonus de la munca sau o oportunitate pentru sanatatea ta.

