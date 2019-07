Ce portofolii de comisar european ar vrea Dăncilă pentru România

Premierul Viorica Dăncilă a declarat că, în opinia sa, un portofoliu de comisar european pentru Energie, Mediu sau Transporturi "ar însemna foarte mult" şi că nu s-a discutat încă despre numele viitorului comisar european din partea României.

"Eu cred că trebuie să luptăm pentru un portofoliu important, să nu repetăm greşeala pe care am făcut-o atunci când am preluat preşedinţia rotativă şi să spunem: nu avem încredere că vom obţine un portofoliu important. Eu cred că trebuie să facem toate demersurile şi să obţinem un portofoliu important. Cred că pentru România un portofoliu precum Energia, Transporturile, Mediul ar însemna foarte mult şi, dacă mă uit acum pe noua configuraţie a conducerii instituţiilor europene, nu prea văd din Europa Centrală şi Europa de Est. Cred că ar fi un act de normalitate măcar pentru Europa Centrală şi Europa de Est să avem portofolii mult mai puternice", a spus Viorica Dăncilă, într-un interviu difuzat, sâmbătă, de Antena 3.

În context, Dăncilă a spus că cei doi comisari europeni care au reprezentat România în mandatele anterioare, Dacian Cioloş şi Corina Creţu, "nu au performat" în activitatea lor la Bruxelles.

Premierul României a precizat că va încerca să negocieze "tot ce e posibil pentru România" în ceea ce priveşte funcţiile la nivelul instituţiilor europene, adăugând că modul în care România a gestionat preşedinţia Consiliului UE dă ţării noastre "acest drept".

"Sunt convinsă că putem face performanţă pe un portofoliu important la nivel european", a spus Viorica Dăncilă.

În ceea ce priveşte numele viitorului comisar european din partea României, şeful Guvernului a spus că nu s-a discutat încă.

"Nu am discutat despre un nume de comisar. Am înţeles că există această dorinţă de a avea egalitate de şanse şi că ar fi de preferat dacă am merge cu un comisar femeie pentru că am obţine un portofoliu mult mai important, dar trebuie să urmărim îndeaproape tot ceea ce se întâmplă în perioada următoare”, a spus Dăncilă.

Aceasta a precizat că îşi doreşte ca europarlamentarii români, "indiferent de grupul politic, să înţeleagă că ceea ce este important pentru ţară trebuie să-i unească”.

"Sper ca ura pe care o vedem în societatea românească să nu se transpună aici, să înţeleagă că nu trebuie să mai trecem prin situaţia prin care am trecut când România era adusă în prim plan european prin aspecte negative”, a mai spus Viorica Dăncilă.