Ce poți face cu bicarbonatul de sodiu și nu știai până acum

Bicarbonatul de sodiu era unul dintre putinele produse care, cu ani in urma, era folosit pentru curatarea dintilor sau calmarea tulburarilor stomacale.

Bicarbonatul de sodiu. Desi astazi ai o multime de optiuni farmaceutice, bicarbonatul de sodiu inca este benefic pentru aceste probleme si multe altele.

Bicarbonatul de sodiu este ideal pentru sanatatea parului tau, deoarece indeparteaza impuritatile mai bine decat sampoanele de pe piata si face firul de par mai usor. Poate nu stiai, dar produsele din comert contin o multime de chimicale, cele mai periculoase fiind parabenii si substantele parfumate. Chiar daca cuvantul „parfum" suna imbietor, in realitate poate insemna prezenta a peste 4.000 de compusi chimici, spun specialistii. Din cand in cand, o spalare cu bicarbonat de sodiu curata excesul de substante comerciale. Tratamentul cu bicarbonat de sodiu pentru par este extrem de simplu si la indemana. Adaugi o lingurita de bicarbonat de sodiu in cantitatea de sampon pe care o folosesti de obicei si lasi sa actioneze 5 minute. La final, poti clati parul cu otet de mere. Pentru curatarea parului de compusi artificiali, care il ingrasa, clateste-l cu un amestec de 2 lingurite de bicarbonat de sodiu la doua cani de apa, in care adaugi 2 lingurite de ulei de ricin sau de arbore de ceai. Acest tratament cu bicarbonat de sodiu se aplica doar o data pe luna. Pentru parul gras, amesteca trei linguri de bicarbonat de sodiu cu putina apa si aplica la radacina. Lasa sa actioneze 15 minute, iar apoi spala pielea capului cu apa si sampon. Pentru ca bicarbonatul de sodiu este foarte abraziv, insa, nu trebuie sa abuzezi de acest tratament.

Bicarbonatul de sodiu este benefic si pentru ingrijirea pielii. Poti economisi bani frumosi, daca inlocuiesti demachiantul din comert cu unul facut acasa cu bicarbonat. Amesteca, intr-un bol, doua linguri de bicarbonat de sodiu cu o lingura de apa calda, pana cand obtii o pasta fina. Umezeste-ti fata cu apa calda, apoi aplica compozitia pe ten, folosind miscari circulare. Clateste-te bine cu apa calda si sterge-te cu un prosop curat. Tratamentul cu bicarbonat de sodiupentru ten curata fata in profunzime, lasand pielea luminoasa si catifelata.

Pentru luminozitate, prepara-ti o masca pe care o poti aplica o data pe saptamana. Amesteca, in blender, o lingura de bicarbonat de sodiu, jumatate de lingurita de otet de mere, jumatate de castravete, un albus de ou, o lingurita de faina de ovaz si o lingurita de miere. Lasa masca sa actioneze 10 minute si bucura-te de senzatia de prospetime pe care ti-o ofera.