Ce mesaj a transmis premierul Viorica Dăncilă Ambasadei SUA

Una dintre priorităţile Guvernului o constituie dezvoltarea şi extinderea Parteneriatului strategic dintre România şi SUA în mai multe domenii, inclusiv pe componenta protejării şi promovării drepturilor omului şi combaterii traficului de fiinţe umane, se arată în mesajul transmis de premierul Viorica Dăncilă la dezbaterea "Executive Leadership in the Response to Trafficking in Persons", organizată de Ambasada SUA la Bucureşti.