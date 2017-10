Ce BOLI pot declanşa coloranţii alimentari

Colorantii sintetici sunt prezenti in sucuri si in majoritatea alimentelor din magazine, iar foarte multi coloranti alimentari sunt in stransa legatura cu boli precum ADHD la copii, diferite alergii, insomnii, astm sau cancer.

Printre alimentele cele mai bogate in coloranti se numara: sucurile acidulate, branza si iaurtul.



Aspartamul - E 951. Este un indulcitor folosit frecvent in industria alimentara, dar responsabil de numeroase tipuri de cancer. Se gaseste in dulciuri, prajituri, guma de mestecat si sucuri. De asemenea, provoca boli pulmonare si infectii urinare.



Glutamatul de sodiu - E 621. Este aditivul alimentar care ofera gustul bun si irezistibil al hamburgerilor, pizzei, pastelor si al shaormei. Desi are capacitatea de a oferi savoare mancarii, acesta este toxic si dauneaza ficatului.



Bromatul de potasiu - E 924. Se gaseste in majoritatea produselor de panificatie. Consumat in exces, duce la riscul aparitiei starilor de voma, durerilor stomacale, varsaturilor si diareei, scrie perfecte.ro.



Albastru 2, numit si Carmin Indigo. Este utilizat in industria alimentara. Albastru 2 este, de fapt, un compus chimic cu o posibila actiune cancerigena. Printre reactiile adverse pe care le poate declansa in timp se gasesc: astmul, iritatii ale pielii, dermatite, alergii.



Carminul sau E120. Este intalnit in iaurturi, sucuri, inghetata si poate provoca alergii.