Ce a declarat Ilie Năstase imediat după incidentul cu Poliţia Rutieră

Ilie Năstase, explicaţii la Realitatea TV

Ilie Năstase se apără în scandalul încătuşării din zorii zilei de vineri, 25 mai. Într-o intervenţie telefonică la Realitatea TV, Ilie Năstase a povestit că a fost scos cu forţa din masină şi aruncat cu faţa la pămant, "de parcă eram cel mai mare terorist".

Ilie Năstase, celebrul fost tenismen ajuns la vârsta de 72 de ani, a fost încătuşat de poliţişti în această dimineaţă după ce a fost prins băut la volan.

Într-o intervenţie telefonică la Realitatea TV, Ilie Năstase a explicat circumstanţele incidentului în versiunea sa:

"Am venit acum de la politie, de fapt militie, direct la Complexul Stejari sa fac puţin sport, după ce mi-au pus cătuşele şi am făcut bătături la mâini. Dar nu asta e problema. Am fost la o masă la restaurant, cu un prieten, am consumat mai multă mancare şi mai puţină băutură, mai precis 3 beri. Când am ieşit de acolo, erau la mai puţin de doi metri erau trei maşini de miliţie. M-au întrebat cât aţi băut. Când i-ai spus că am băut 3 beri, au spus Hai domne, aţi băut mai mult, am văzut cât aţi stat acolo, am văzut noi. În momentul când mi-a spus că nu mă crede m-am enervat. M-au scos cu forţa din masină, m-au aruncat cu faţa la pămant, de parca eram cel mai mare terorist al României şi nu eram fost general şi fost parlamentar", a declarat Ilie Năstase la Realitatea TV.

Ilie Năstase a spus că a fost dus la sediul de la Udrişte, unde erau "vreo 150 de polişţişti şi niciun ofiţer, ci doar subofiţeri".

"Au venit vreo 10 inşi într-o camera, m-au pus pe un scaun, stăteam cu picioarele încrucişate, mi-au cerut să le depărtez să nu ating masa. M-au pus să dau testul. Fă-mi testul, le-am spus, aveam alcoolemie 0,05, care se pedepseste cu 1.000 de lei şi o lună fără permis de conducere. Am spus sunt de acord. După aceea a venit un şmecher - acolo toţi se dau şefi, dar sunt subalterni - şi a zis Hai să vedem dacă nu aţi luat şi droguri. I-am spus Măi băiatule, singurul drog pe care l-am luat vreodata a fost un pahar de şampanie când jucam şi m-am îmbatat. Rezultatul a fost negativ, ok, sunteţi bine. După care m-au ţinut încă vreo 4 ore pe acolo cât timp au scris alea, nu a venit niciun oficial mai mare ca să-i explic, m-au ţinut acolo şi la 6.30 mi-au dat drumul", a mai spus Ilie Năstase.

