Ce a declarat Bădulescu la Parchetul general după mitingul din 10 august

Aurelian Bădulescu, viceprimnarul Capitalei rămas fără sprijin politic din partea PSD, a fost audiat la Parchetul general pe data de 24 august2018, la două săptămâni după violenţele de la mitingul diasporei.

Viceprimarul PSD al Capitalei Aurelian Bădulescu, a făcut o afirmaţie halucinantă, miercuri seara la Realitatea TV: "A trebuit să mint în legătură cu protestele din 10 august 2018." Replica sa a venit în contextul în care PSD Bucureşti a decis, miercuri seară, să-i retragă sprijinului politic lu Bădulescu.

Întrebat în ce a constat declaraţia mincinoasă, Aurelian Bădulescu n-a vrut să detalieze. "Am avut o altă atitudine când m-au întrebat despre 10 august, am făcut tot ce am putut să trag cu partidul." (...) "O să mă cheme la Parchetul şi o să mă întrebe dacă am minţit", a mai precizat Bădulescu, în direct la "Talk News", de la Realitatea TV.

Aurelian Bădulescu a fost audiat la Parchetul general în data de 24 august 2018, după cum a scris la acel moment Realitatea.net.

După ce a fost audiat la Parchetul General peste trei ore, Aurelian Bădulescu a declarat că nu a existat niciun centru de comandă în ziua protestului din 10 august, aşa cum a precizat MAI.

Viceprimarul a început prin a spune că nu a fost în centrul de comandă, pentru ca apoi să precizeze că a fost, de fapt, într-o încăpere dintr-o clădire de lângă Guvern, despre care presupune că era a SGG.

"Nu a fost în niciun centru de comandă, aşa că nu am fost in centrul de comandă. A existat o încăpere unde reprezentanţii Prefecturii şi ai Administraţiei locale, respectiv subsemnatul.(...) Nu a fost nicio conspiraţie, nu a fost nimeni în altă parte. (...) D-na prefect a fost acolo (în clădirea SGG) în permanenţă, de la ora 16:00 până la ora 4:00, când am plecat acasă." a declarat Bădulescu.

Întrebat de intervenţia jandarmilor, viceprimarul a afirmat după audiere: "Nu s-a greşit din partea Jandarmeriei Române, am avut de-a face cu o dezordine publică provocată, bătăi de stradă tip Belfast, violenţa era aproape de neimaginat."

Viceprimarul Aurelian Bădulescu a mai afirmat în august 2018 că existau "SEMNALE SUBLIMINALE" că vor fi violenţe, iar oamenii legii şi-au făcut treaba.