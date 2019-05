Cătălin Rădulescu în mitraliază pe Victor Ponta

Cătălin Rădulescu, cunoscut și sub titulatura de "deputatul mitralieră", l-a mitraliat pe fostul coleg și șef, Victor Ponta, despre care spune că este securist nu are nici caracter, minte fără sa aibă vreo remușcare. Pesedistul susține că,Ponta niciodată nu și-a permis să-l invite la vreo discuție să-i propună să intre în Pro România, pentru că "știi ca eu nu trădez".

Astăzi am aflat ca PONTA a spus la Adevarul live , ca m-a refuzat pe mine sa intru in Pro România . Reacția mea a fost între a rade in hohote sau sa ii raspund . Și ii raspund : mai ex -președinte Psd ( făcut de noi) ,ex -securistule și adulator Lgbd , pe lângă faptul ca ești un securist nu ai nici caracter , minți fără sa ai vreo remușcare : niciodată nu ti-ai permis sa ma inviti la vreo discuție sa îmi propui sa intru in Pro România , pentru ca știi ca eu nu trădez , pentru ca știi ca eu sunt prietenul Președintelui Dragnea și știi ca nu suport securiștii și Informatorii . Faptul ca încerci sa te agăți de numele meu e jalnic pentru tine , pentru ca ești atât de mic și de trist încât o sa rămâi ca o amintire de doi bani in ochii poporului roman , ca unul care a abandonat Psd -ul prin demisie pe Facebook și unul care a dat Ok -ul statului paralel și rudelor și prietenilor lui sa facă dosare la comanda pe tinte politice și tinte de oameni de afaceri , liderilor Psd din toate județele și oamenilor de afaceri susținători ai Psd -ului , ca sa fie anchetați și condamnati nevinovați !Si atunci cum a-și fi putut eu sa îmi doresc sa vin in partidul tău de securiști Victore ? Nu numai ca nu mi-am dorit sa vin la tine sau sa inițiez o discuție cu tine , ci am sperat ca in afara de a fi un mic securist ești om , un om cu caracter , bun simt , buna creștere și mai ales un om cu principii. Dar nu , pentru mine , cât și pentru marea majoritate a Psd ești un trădător , un securist , un ( restul știu cei de la Sie ) și atât ! Nu te poți compara in viața vieților , cu președintele Dragnea , nici la caracter nici la cei 7 ani de acasa nici la curaj și nici la loialitate fata de pad și echipa lui . Stai liniștit , nu m-ai cunoscut deloc . Fata de tine nu îmi trădez prietenii, nu îmi trădez partidul și nu îmi trădez poporul", scrie deputatul Cătălin Rădulescu pe Facebook.