Cât te costă să fii student în afara ţării?

Marea Britanie este cea mai căutată destinație, poate și datorită înlesnirilor financiare acordate studenților.

Astfel, din acest an, în ciuda contextului “Brexit”, cei care optează pentru studii postuniversitare pot lua un credit în valoare de 10.000 de lire pentru doi ani, concomitent cu un împrumut “Erasmus Plus” de 9.300 de lire pentru un program de un an sau de 13.900 de lire pentru doi ani.



În cazul programelor de licență, la Universitatea din Coventry, care este interesată de atragerea de studenți români, taxa pentru anul universitar 2017-2018 este de 9.000 de lire sterline, iar cazarea în campus se situează undeva între 4.400 și 6.850 de lire.



Cine își dorește să fie mai aproape de casă și să nu depindă de avioane poate studia în Bulgaria, la American University, cu sediul în Sofia, unde un an la programe de licență costă 11.300 de dolari SUA, iar cazarea costă între 1.250-1.750 de dolari/an.

Tot în sistem american se învață în Salonic, la American College, iar taxa pe an este de 8.250 de euro, cazarea situându-se între 150-250 de euro pe lună.



Unul dintre cele mai scumpe programe de licență este cel de la University of South Florida, unde taxa anuală ajunge la 32.324 de dolari, dar aici sunt incluse taxa de școlarizare, cazarea, masa, manualele și asigurarea de sănătate.

La Marshall University (West Virginia), „pachetul” atinge 40.000 de dolari.



Întorcându-ne în Europa, la Webster University din Viena, la taxa de școlarizare de 19.520 de euro se adaugă cazarea, între 5.600-7.200 de euro pe an, plus masa, 2.280 de euro pe an.

În Spania, la University of Navarra, taxa, în funcție de specializarea aleasă, se situează între 8.500-14.500 de euro, iar cazarea, cam 400 de euro pe lună.