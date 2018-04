Cât de tare a slăbit Monica Anghel. Nu mai seamănă cu artista pe care o știați cândva

Monica Anghel pare că nu se mai slăbește din slăbit. Dacă mai bine de 20 de ani a afișat o siluetă mai plinuță cu forme, acum artista a făcut o schimbare de look.

Motivul pentru care Monica Anghel a slăbit este că a avut probleme de sănătate, iar medicii i-au recomandat să mai slăbească pentru că și spatele ei era în pericol.

“Am invatat acum ca slabesti daca mananci. Sigur, important e ce mananci. Eu ma hranesc foarte bine, ma simt foarte bine, am foarte multa energie. Am facut un set de analize, am mers la nutritionist. Nu am facut nimic de capul meu. Cu ajutorul psihologului mi-am dat seama ca pot si vreau sa fac acest lucru. Ma simt foarte bine“, a dezvalui cantareata, care a ajuns sa cantareasca, in doar cateva luni, cu 35 de kilograme mai putin!!!", noteaz[ wowbiz.ro.