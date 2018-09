Carmen Dan vrea puteri sporite pentru Jandarmerie şi legi mai dure pentru proteste

Ministrul de Interne Carmen Dan vrea puteri sporite pentru Jandarmerie şi reglementări mai dure pentru organizarea protestelor. În timpul audierii de mariţi, în Comisia de Apărare din Senat, carmen Dan a afirmat că-și asumă modificarea legii privind adunările publice, pe motiv că unele prevederi "nu sunt pe un cadru legislativ care să servească actualitatea acestor timpuri”.

"Eu cred că este necesar să se intervină legislativ să aducem în actualitate o lege din 1991. Și îmi asum acest demers. Și sper ca în Parlament să dezbatem împreună să servească realităților și trebuie să aruncăm un ochi pe legislație așa încât orice misiune a structurilor statului să nu mai poată fi pusă sub semnul întrebării", a declarat Carmen Dan.

Legea nr. 60 din 1991 privind organizarea și desfașurarea adunărilor publice prevede, la articolul 1, că "adunările publice - mitinguri, demonstratii, manifestatii, procesiuni si altele asemenea - ce urmeaza sa se desfasoare in piete, pe caile publice ori in alte locuri in aer liber se pot organiza numai dupa declararea prealabila prevazuta de prezenta lege".



În faţa comisiei, şeful Jandarmeirie Române a afirmat şi el, în argumentaţia privind intervenţia din 10 august, că "Legea nu face distinctie în privinţa asigurării măsurilor de ordine publica intre adunari publice declarate, nedeclarte sau interzise."

