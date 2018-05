Când se termină mandatul lui Kovesi, de fapt. Ce poate face Iohannis, pentru a amâna revocarea

Laura Codruţa Kovesi, procurorul şef al DNA, a fost învestită pentru al doilea mandat în 2016, pentru o perioadă de 3 ani. Procedural, mandatul său se încheie în aprilie 2019. Ce poate face Klaus Iohannis este să amâne decretul de revocare, până îl ultima clipă, eventual cu doar o zi înainte de expirarea mandatului lui Kovesi.

Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, în aprilie 2016, ca a semnat decretul privind numirea Laurei Codruta Kovesi pentru un nou mandat la sefia DNA.

“Am semnat decretul de numire a doamnei Kovesi pentru un nou mandat de trei ani in fruntea DNA, decret care va fi publicat maine la prima ora in Monitorul Oficial”, a spus seful statului la TVR 1.

Intrebat cu privire la subiectul Black Cube, presedintele Klaus Iohannis s-a declarat convins ca procurorii DIICOT vor face “lumina” in legatura cu actiunea firmei israeliene Black Cube impotriva procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi.

“Avand in vedere ca este o speta sub investigatie, chiar daca am poate un pic mai multe informatii, nu vreau sa intru in detalii. (...) Am toata convingerea ca procurorii DIICOT vor face lumina in aceasta chestiune, iar in ce o priveste pe doamna Kovesi pot sa va spun ca in privinta domniei sale nu am niciun semn de intrebare si nicio indoiala”, a spus seful statului, miercuri, intr-un interviu acordat TVR 1.

Anterior, în Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 276 din data 16 mai 2013 a fost publicat Decretul Presedintelui Romaniei nr. 483/2013 pentru numirea in functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie.

Potrivit Decretului Presedintelui, d-na Laura Codruta Kövesi se numeste in functia de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, pe o perioada de 3 ani.

În proiectul de management pentru un nou mandat de trei ani la conducerea DNA, Laura Codruţa Kovesi arata că principala vulnerabilitate şi cea mai mare provocare pentru DNA este creşterea continuă a volumului de activitate.

Kovesi a scris, în raportul de activitate, că în mandatul sau „s-au făcut analize periodice ale soluţiilor de restituire sau achitare care au fost diseminate procurorilor DNA în vederea evitării pe viitor a unor greşeli de natura procedurală”.

În opinia șefei DNA, se impune continuarea măsurilor de prioritizare a soluţionării dosarelor, „criteriile utilizate vizând valoarea prejudiciului, riscul prescrierii faptelor sau riscul ca prin intermediul funcţiei persoanei să continue activitatea infracţională”.

În acelaşi timp, Kovesi crede că este necesară dezvoltarea Serviciului Tehnic, prin suplimentarea resurselor umane şi materiale, dar şi prin asigurarea unor forme de pregătire profesională specifică.

„Astfel, pentru monitorizarea în timp real a comunicaţiilor interceptate, pentru realizarea de supravegheri operative şi înregistrări ambientale în spaţii publice sau private, DNA are nevoie de noi lucrători de politie judiciară, autovehicule de diverse tipuri, logistică pentru efectuarea interceptărilor ambientale”, se mai arată în document.