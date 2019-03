Haos la Londra. Theresa May pierde controlul asupra Brexit-ului. Rebeliune în guvern

Guvernul de la Londra pare să fi pierdut controlul asupra Brexit-ului, Parlamentul fiind cel care va încerca acum să găsească o soluție pentru calendarul ieșirii Marii Britanii din UE, notează BBC. În vreme ce se confruntă cu dezertori în partid și în propriul guvern, Theresa May mai are însă un as în mânecă: declanșarea alegerilor anticipate.