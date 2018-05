BRAVO, AI STIL! ALL STARS. Silvia a închis gura tuturor. Ce s-a întâmplat la gala de sâmbătă seara

foto: Kanald

BRAVO, AI STIL! ALL STARS. O nouă gală eliminatorie la ediția din 26 mai 2018 a emisiunii BRAVO, AI STIL! ALL STARS! Concurentele au din ce în ce mai multe emoții, mai ales că peste câteva ediții va fi desemnată cea mai stilată femeie din România din vechile câștigătoare ale emisiunii Bravo, ai stil!. UPDATE: Gala s-a terminat fără eliminări.

BRAVO, AI STIL! ALL STARS. Silvia a reușit punctaj maxim 20 de puncte, iar brigada sexy i-a mai acordat 3 puncte.

Iuliana și Marisa au fost la 13 puncte, Alina - 11 puncte, Beatrice 8 puncte, iar Otilia cu 5 puncte a încheiat gala din 26 mai.

Tema a fost învitație la nuntă, iar Silvia s-a îmbrăcat într-o inimă roșie.

Iulia Albu despre momentul Silviei din Gala “Invitatie la nunta”: “Ai avut cel mai bun moment, cu siguranta!”

BRAVO, AI STIL! ALL STARS din 19 mai. Denisa a lipsit din cauza unor probleme personale și a fost EXCLUSĂ din competiție. Gala s-a încheiat fără eliminări.

Votul juriului: Beatrice 17 puncte + 3 puncte

Silvia 16 puncte

Alina 16 puncte

Iuliana 10 puncte

Marisa 9 puncte

Otilia 9 puncte

Silvia 29,6% votul telespectatorilor.

BRAVO, AI STIL! ALL STARS. La ediția de vineri, a avut un nou schimb de replici între Marisa și Denisa, după ce câștigătoarea sezonului 2 a fost trimisă în atelierul de creației și a eșuat lamentabil cu tema.

"Marisa este ceva de speriat astazi, si nu prin tinuta! Si-a luat tricoul cu muschi, ceva sublim! Ceva mai kitschos nu am vazut in viata mea, o combinatie de materiale mai kitschoase nu am vazut! A mai simtit ea nevoia sa isi puna o pietricica si in talie, nu fusese de ajuns ca isi mai pusese si nasturi", a fost de parere Denisa.

BRAVO, AI STIL! ALL STARS. Ultima concurentă eliminată din concursul de stil a fost Larisa

Concurentele au respirat ușurate și săptămâna trecută, întrucât gala s-a terminat fără eliminări. De data aceasta, concursul se încheie cu un final dramatic.

Tematica emisiunii din 12 mai 2018 este inedită. Fiecare concurentă a tras la sorți câte un deceniu reprezentativ în modă și va trebui să arate cât de bine poate personaliza ținuta și apariția scenică, pentru ca notele să fie cât mai mari. Bineînțeles că, vor conta și voturile publicului, ajutor pentru concurenta care va fi la un pas de eliminare.

Silvia a fost cea care a cucerit publicul în ultima perioadă și a avut cele mai multe voturi.

BRAVO, AI STIL! ALL STARS. Trei ex-câștigătoare în concurs

Silvia, Marisa și Iuliana sunt cele trei câștigătoare ale sezoanelor trecute ale emisiunii Bravo, ai stil!, iar jurații au mari așteptări de la ele. Desigur, câștigătoarea BRAVO, AI STIL! ALL STARS ar putea fi o surpriză pentru toată lumea.

În concurs mai sunt 7 concurente, iar până la finala din luna iulie se pot produce schimbări și răsturnări de situație.

BRAVO, AI STIL! ALL STARS. Reacția Denisei după eliminarea Larisei

Denisa nu s-a sfiit in a-si arata fericirea dupa eliminarea Larisei si a gasit prilej de a sarbatori "dreptatea", asa cum spune concurenta.

"Sunt fericita pentru ca s-a facut dreptate. Eu sunt un om bun, nu ma bucur cand i se intampla ceva rau unui om, s-a intamplat ceva corect (concurenta face referire la eliminarea, din competitie, a Larisei - n.r.). lupt pentru asta, pentru corectitudine. Traiasca corectitudinea! (...) De-asta a si iesit (Larisa – n.r.), pentru ca nu este o fata stilata deloc. A inceput sa jigneasca si sa faca niste chestii groaznice", a spus Denisa, imediat dupa Gala "Latino Party".

Intrebata de Ilinca Vandici daca ea chiar se bucura ca Larisa a fost eliminata, Denisa a raspuns prompt. "Nici nu ma asteptam sa mi se intample o asemenea minune!", a spus concurenta.

BRAVO, AI STIL! ALL STARS. Imn original

Antonia a fost muza lui Alex Velea cand a conceput piesa.

“M-am gandit ca aceasta emisiune are nevoie de un imn super fresh. Desigur ca am avut si o muza in compunerea acestuia – iubita mea, Antonia. Ea este mereu sursa mea de inspiratie. Si ea, la randul ei, este indragostita de moda si de tot ceea ce inseamna noutatile in fashion”, spune Alex Velea.