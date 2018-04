Beyonce, apariție hot la Coachella. Imagini, de neratat

Beyonce a avut un spectacol memorabil la festivalul mult-așteptat Coachella, desfășurat în California. În urma acestui show, artista s-a ales și cu porecla Beychella.

Beyonce a început show-ul cu piesa Crazy in love, înainte de a interpreta "Lift Every Voice and Sing", considerată imnul persoanelor de culoare.

Cântăreața a făcut istorie, devenind prima femeie de culoare, care a deschis festivalul. Beyonce a ținut publicul în acțiune, timp de 2 ore, timp în care a interpretat nenumărate piese cunoscute.

Mai mult, fostele colege ale ei din Destiny's Child au fost prezente pe scene și au interpretat câteva piese cunoscute ale cunoscutei trupe celebră în anii 90.