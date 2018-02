BEI evită proiectul autostrăzii Comarnic-Braşov, din cauza reputaţiei României

Banca Europeana de Investitii (BEI) este pregatita sa sprijine proiectul autostrazii Comarnic-Brasov, a declarat, luni, la Palatul Victoria, vicepresedintele BEI, Andrew McDowell, intr-o conferinta de presa sustinuta impreuna cu ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici.

"Vom continua sa colaboram, sa lucram cu ministerul pe care il conduce, dar si cu Ministerul Transporturilor, cu toata capacitatea pe care o avem pentru a sprijini proiectul autostrazii Comarnic-Brasov. Am indicat clar ca suntem gata sa sprijinim asta, din orice pozitie ne-am regasi. Vreau sa adaug faptul ca acesta este un proiect mare si complex. Din perspectiva parteneriatelor public-private, s-ar putea sa nu fie chiar primul proiect cu care vrei sa incepi sa ai un PPP (Parteneriat Public-Privat, n.r.). Pentru reputatia Romaniei pe piata de PPP-uri, s-ar putea sa incepem cu ceva mai gestionabil, mai usor din perspectiva pregatirii proiectului si in felul acesta sa putem construi aceasta reputatie, ca un loc unde se poate investi in siguranta prin parteneriate public-private", a spus McDowell, citat de business24.ro.



La randul sau, referitor la acelasi subiect, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a precizat ca Romania nu are probleme in a finanta proiecte, ci in modul in care deruleaza programele finantate.



"Discutiile pe acest proiect (autostrada Comarnic-Brasov, n.r.) au fost demarate anul trecut. Romania nu a avut o problema in a finanta sau a gasi finantare pentru un proiect sau altul. Principala problema este modul in care se deruleaza proiectele. Din acest motiv am avut, de-a lungul timpului, multe exemple de prelungiri de acorduri de imprumut, pentru ca pe fond documentele si chiar proiectele nu erau gata in timpul planificat. Asa ca nu este problema de finantare pentru Comarnic-Brasov sau alte proiecte din Romania. Vom vedea exact care este situatia din discutiile cu Ministerul Transporturilor. Sunt discutii inaintate, dupa cum stiti, cu Banca Mondiala pe aceasta sectiune. Repet: nu problema de finantare ne creeaza astazi probleme", a sustinut Teodorovici.