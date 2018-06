Băutura naturală care vindecă migrenele în doar câteva minute

Daca ati suferit vreodata de migrene, atunci stiti ca o migrena este mult mai mult decat o durere de cap rea.

Migrenele pot fi extrem de debilitante, cu o durere severa recurenta si intensa, combinata cu tulburari vizuale, greata, varsaturi, ameteli, sensibilitate extrema la lumina, sunet, atingere si miros, si furnicaturi sau amorteala in fata. Migrenele dureaza, de obicei, intre 4 si 72 de ore si se situeaza in top 20 din cele mai dezavantajate boli medicale din lume.



O bautura naturala pentru eliminarea migrenelor in doar cateva minute! – Iata cum se face:



Ingrediente:



- apa

- lamaie

- sare de mare din Himalaya



