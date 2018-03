Bătaie de joc marca ANAF! Mii de contribuabili nu-şi pot plăti taxele online, sistemul e picat!

Zeci de mii de români sunt puși pe drumuri de Fisc, pentru că nu pot plăti online pe spațiul virtual și nici nu pot verifica ce datorii au. Problemele cele mai mari le au persoanele juridice, pentru că se apropie data de 25 a lunii, la care se fac diverse plăţi către fisc. Culmea bătăii de joc este că ANAF anunţase pentru miercuri o sesiune de asistenţă online privind " înregistrarea persoanelor fizice în spațiul privat virtual".

Mesajului postat pe pagina principală a ANAF există anunţul "Lucrare de mentenanţă. Ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente. Vă mulţumim pentru înţelegere." De asemenea, se spune că sistemul de depunere al declaraţiilor este funcţional, inclusiv sistemul de verificare a stării depunerii declaraţiilor.

Informaţia este falsă, pentru că sistemul de depune nu funcţionează, iar contribuabilul este avertizat că certificatul digital s-ar putea să nu mai fie valabil.

Nu au acces nici persoanele fizice care se loghează cu user si parolă, dar acestora nici măcar nu li se oferă vreo eplicaţie online.

Pagina de facebook a ANAF, unde miercuri a avut loc o sesiune online privind înregistrarea persoanelor fizice în spațiul privat virtual a fost asaltată cu sute de mesaje, cele mai multe critice la adresa instituţiei şi a ineficienţei sistemului informatic.

"Nu înţeleg despre ce vorbim atâta timp cât sistemul nu funcţionează de o săptămână,"

"Deblocati site-ul urgent. Luni e termen de depunere, totul se depune obligatoriu online, si nu pot genera formularul 150 pentru o firma preluata. E inadmisibil."

"Am spaţiu virtual pe persoană fizică, aş vrea să verific situaţia mea fiscală, incerc de 7 zile si nu functionează site-ul ANAF. În plus am de verificat firme daca sunt sau nu la split, la ghişeu nu mai primesc declaraţii. Eu ce fac? Aştept deblocarea site-ului? "

"Această sesiune este doar pentru îndrumare la nivel teoretic? Practic, nimic nu funcţionează cum trebuie de ceva vreme. Aveti de gand să faceţi ceva in acest sens?"

Blocajul major din sistem apare în condiţiile în care ministrul Finanţelor Eugen Teodorovici anunţa, la începutul lunii, că de anul viitor "toţi vor fi online . Cine nu ştie sau nu poate, va fi sprijinit."

Contactat de Realitatea TV, expertul fiscal Adrian Benţea a remarcat faptul că site-ul ANAF cedează pentru că, probabil, este depăşit tehnologic, iar "perioada de mentenanţă este extrem de prost aleasă, în condiţiile în care, pe 25 martie, vine scadenţa pentru impozitul pe profit pentru anul trecut În opinia mea, se doreşte intenţionat menţinerea unei situaţii neclare în evidenţa ANAF, pentru că dintr-un împrumut de 10 milioane de euro, de la Banca Mondială, pentru retehnologizare, nu s-a cumpărat un laptop, dar s-au cheltuit sume importante pentru consultanţă."