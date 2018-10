Băsescu: Preşedintele Iohannis nu are dreptul la tăcere

Fostul președinte Traian Băsescu intervine în scandalul momentului - revocarea lui Lazăr - și consideră că dacă se dovedește că Augustin Lazăr ar fi aprobat un NUP în favoarea lui Iohannis, ar semăna a şantaj la Preşedintele României .

"Preşedintele Iohannis nu are dreptul la tăcere !

Tudorel Toader afirmă că în dosarul înaintat de Ministerul Justiţiei către CSM şi către Iohannis în procesul de numire în funcţia de Procuror General, s-ar fi aflat şi o ordonanţă prin care Augustin Lazăr ar fi aprobat un NUP în favoarea preşedintelui. Dacă a fost aşa, ar semăna a şantaj la Preşedintele României .

Augustin Lazăr afirmă că nu a existat un asemenea document în dosarul său .

Este clar că unul din doi, ori Toader ori Lazăr, minte fără ruşine, unul pentru a-l demite pe celălalt iar celălalt pentru a se menţine pe funcţie.

Preşedintele Iohannis nu are dreptul la tăcere pentru că este singurul care poate “desemna” mincinosul, spunând public dacă a avut în dosarul lui Augustin Lazăr o ordonanţă de neîncepere a urmăririi penale (NUP) pe numele său, ordonanţă aprobată de Augustin Lazăr .

În minutul următor declaraţiei preşedinteluiu, mincinosul trebuie să demisioneze .

PS – Dacă documentul s-a aflat în dosar şi domnul Iohannis are o mare problemă", își încheie postarea pe Facebook fostul președinte.