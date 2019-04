Băsescu explică de ce a refuzat să participe la consultările cu Iohannis

Traian Băsescu a explicat, duminică seara, la un post TV, de ce nu a participat la consultările cu preşedintele Klaus Iohannis, de la Palatul Cotroceni.

Traian Băsescu a refuzat să participe, alături de delegația PMP, la consultările cu președintele Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni. Joi, PMP, a fost la discuțiile cu Iohannis despre referendumul programat pentru data de 26 mai, dar Băsescu a lipsit, surprinzător, din delegație.



Duminică seara, fostul șef al PMP a explicat de ce nu a vrut să meargă să discute cu Iohannis.







”Eu nu mai am o funcție în PMP, sunt președinte de onoare, sunt sfătuitorul lor. Am considerat că nu e necesar pentru că nu am funcție de decizie, ci de influență în PMP”, a spus Traian Băsescu.