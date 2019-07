Băsescu: Firea este agățată în cuier

Traian Basescu in studioul Realitatea TV. Foto: Cristian Otopeanu

Gabriela Firea nu are nicio șansă în fața Vioricăi Dăncilă, pentru că partidul va susține premierul, este de părere Traian Băsescu. Fostul președinte al României spune că dezastrul din București nu i-ar aduce niciun avantaj Gabrielei Firea în cursa pentru Cotroceni, ba, ar face-o mult mai vulnerabilă.

,,Pesediștii o vor vota pe Dăncilă. Este tipul de politician care le place, conciliant, împăciuitor și care mulțumește pe toata lumea din vorbe(...) Asta nu înseamnă că va intra in turul doi. Problema PSD este că nu are lider. Să nu credeți că doamna Firea ar tracta cumva PSD-UL, nu ar mobiliza PSD, pentru că se bucură de destula antipatie pentru ca opoziția să primeacă țintele de care are nevoie(...) Nu a facut nimic în București. A dat bani pentru publicitate și a creat niste companii fantomă. Nu a făcut nimic cu buget de peste un miliard de euro în fiecare an. Este mult mai vulnerabilă decat doamna Dancilă'', este de părere fostul președinte Traian Băsescu

,,Gabriela Firea va rămâne pe toată perioada campaniei pusă în cuier de Dăncilă şi va da din mănuţe şi din guriţă”, a mai spus Băsescu.