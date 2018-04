Băsescu, dezlănțuit: "A fost penibil că Laura Kovesi s-a dus pe furiş la ambasada Franţei"

Fostul preşedinte Traian Băsescu crede că şeful statului, Klaus Iohannis, nu o va revoca pe Laura Codruţa Kovesi din funcţia de procuror şef al DNA. Totodată, Băsescu a adăugat că întâlnirea lui Kovesi cu ministrul francez de Externe la ambasada Franţei la Bucureşti a fost penibilă.

"N-o schimbă, pentru că imaginea e cea din raportul GRECO. Preşedintele nu poate să ţină cont numai de realităţile din ultima perioadă, ci şi de impactul pe care îl are pentru România. Or, în cancelariile externe, sunt cunoscute spusele doamnei Kovesi şi mai puţin spusele unor oameni din interiorul ţării.

Eu cred că Iohannis trebuie să ia o decizie politică, ce este mai bine pentru România, pentru că aceştia sunt termenii în care poate să gândească un preşedinte, nu ce este drept, ci ce este necesar.

Credibilitatea pe care o au cei care sunt împotriva doamnei Kovesi este mult mai scăzută decât credibilitatea lui Kovesi pe plan extern", a precizat Traian Băsescu la RTV, potrivit mediafax.ro.

În opinia fostului şef al statului, întâlnirea neoficială a Laurei Codruţa Kovesi cu ministrul francez de Externe la ambasada Franţei la Bucureşti a fost penibilă.

"A fost penibil că s-a dus pe furiş la ambasada Franţei. Când o cauţi, e la ambasada Olandei, SUA. E desprinsă de instituţiile româneşti, ceea ce e foarte rău. Când e nevoie, în cele mai mari ziare din Europa are interviuri în care spune cât de ticăloşi sunt oameni de aici", a completat Băsescu.

"Ştiam că merge la ambasade, pentru că la rândul meu mergeam şi eu. Primesc şi acum invitaţii la ambasade, dar nu merg, pentru că mi se pare o pierdere de vreme. Până acum mergea cu Coldea, erau ca doi siamezi în poze ca să arate ambasadorului că sunt un monolit, facem praf tot, iar acum e cu Lazăr. Eu sunt convins că dacă nu era procuror general Lazăr, doamna Kovesi era în anchetă penală demult", a conchis Traian Băsescu.