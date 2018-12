Bărbat bănuit că agresa sexual femeile în tramvaiul 41, din Capitală, REȚINUT de polițiști

Un bărbat bănuit că agresa sexual femeile în tramvaiul STB, pe linia 41, una dintre cele mai aglomerate din Capitală, a fost reţinut de poliţişti.

Poliţiştii Capitalei au reţinut un bărbat bănuit că ar fi agresat sexual femeile în tramvaiul ce circulă pe linia 41.

Această linie este una dintre cele mai aglomerate din Bucureşti.

"Luni, 17 decembrie a.c., politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au retinut un barbat, in varsta de 33 de ani, banuit de savarsirea unei infractiuni de agresiune sexuala, asupra unei femei de 50 de ani, in timp ce se aflau intr-un mijloc de transport in comun, pe raza Sectorului 2. La data de 13 decembrie a.c., politisti din cadrul Brigazii de Politie pentru Transport Public au fost sesizati de catre o femeie, cu privire la faptul ca, la data de 10 decembrie a.c., in jurul orei 11:00, in timp ce se afla intr-un mijloc de transport in comun, pe raza Sectorului 2, un barbat necunoscut ar fi atins-o cu palmele in zona coapselor", informeaza Politia Capitalei.



Potrivit unor surse judiciare citate de mediafax, bărbatul ar fi fost reţinut de către poliţişti chiar în tramvaiul 41.