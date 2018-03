Bănicioiu: Am înţeles că Dragnea susţine toţi membrii oneşti de partid. Sunt membru onest de partid

Social-democratul Nicolae Bănicioiu, care şi-a depus candidatura pentru funcţia de preşedinte executiv al PSD, a declarat vineri că este un membru "onest" de partid, precizând că speră să fie susţinut de liderul formaţiunii, Liviu Dragnea.

"Am înţeles că Liviu Dragnea susţine toţi membrii oneşti de partid, eu sunt un membru onest de partid. Săptămâna asta. Săptămâna trecută am văzut că avea altă părere. Liviu Dragnea este tot un membru de partid ca şi mine, are aceleaşi drepturi ca şi mine şi are tot un vot şi sper să rămână tot la un vot", a spus Bănicioiu la Palatul Parlamentului înainte de începerea şedinţei Comitetului Executiv Naţional al PSD, întrebat dacă are susţinerea lui Dragnea.

El a adăugat că foarte mulţi colegi îl susţin şi îl vor vota la Congres, dar aceştia se tem să fie văzuţi cu el.

"Pe holuri suntem foarte buni prieteni, aici nu au voie să vină, să nu îi vadă conducerea. Eu nu vreau să îi vadă domnul Dragnea sau alţi colegi din conducere că se afişează cu mine, ba din contră, vreau doar să mă voteze. Sunt mulţi care mă votează", a afirmat Bănicioiu.

El a menţionat că speră să nu existe oameni în interiorul PSD care vor "să omoare partidul".

"Eu ştiam că doar Traian Băsescu a vrut să omoare acest partid şi sper să nu fie şi colegi în interior care vor să omoare acest partid. Partidul ăsta a fost unit şi a rămas fidel principiilor social-democrate practic de la înfiinţare. Nu am avut sincope nici măcar doctrinare, cum au avut alte partide din România. Cred că PSD nu ar trebui să urmărească modelele de succes, de exemplu al PDL", a încheiat Bănicioiu.