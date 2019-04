Baie sau duș? Când afli toate beneficiile unei băi fierbinți, uiți că există dușul!

Cu toţii ştim cât de plăcut este să te poţi relaxa cu o baie fierbinte. Însă puţini ştiu că acest lux personal îți poate aduce mai multe beneficii pentru sănătate. Dușul are marele avantaj că e mai rapid și, când ești pe grabă, nu te prea gândești la asta. Dar atunci când ai timp ar trebui să iei în calcul că poți să te relaxezi și să te simți mai bine.

Îți îmbunătățește circulația sângelui

O baie fierbinte reprezntă un mod excelent prin care îți poți pune în mișcare circulația sângelui. Asta pentru că, apa exercită o presiune asupra corpului tău care duce la creșterea ritmului cardiac exact ca în cazul unor exerciții fizice mai ușoare. De aceea, medicii recomandă una sau două băi fierbinți pe săptămână pentru o inimă sănătoasă.

Vindecă migrenele

Efectele benefice ale unei băi calde asupra vaselor de sânge se văd nu doar la nivelul inimii ci şi la cel al capului. Majoritatea migrenelor sunt produse de contractarea vaselor de sânge iar acţiunea apei calde poate contribui la reducerea presiunii şi calmarea migrenelor.

Te ajută să fii în formă

Potrivit unui studiu care a fost publicat în New England Journal of Medicine, persoanele care suferă de diabet tip doi își pot reduce nivelul de glucoză prin folosirea periodică a băilor cu hidromasaj. În plus, dacă te relaxezi în fiecare zi, timp de șase zile cu o baie fierbinte de 20-30 de minute, poți slăbi două kilograme, conform studiului.

Te ajută să dormi mai bine

Probabil ai observat și tu că dormi mai bine după o baie fierbinte. Ei bine, motivul pentru care se întâmplă acest lucru este pentru că apa fierbinte face ca temperatura corpului să crească brusc, ceea ce duce la relaxarea mușichilor. Astfel, dacă ai avut o zi grea și vrei să adormi imediat, o baie fierbinte poate fi ideală.

Reduce simptomele de tuse şi răceală

Un alt beneficiu al băilor este că poate ameliora răceala. Mai exact, aburul de la baia fierbinte poate ajuta la dizolvarea mucoasei colectate în gât şi astfel reduce crizele de tuse. Astfel, o baie fierbinte rapidă de 15 minute te poate ajuta să combați simptomele de răceală mai rapid.