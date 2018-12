Bacterie extrem de periculoasă, găsită pe lenjeria dintr-un spital. Un pacient operat s-a infectat

Bacteria piocianic a fost depistată la un pacient cu ulcer perforat, internat la Spitalul Caritas din Roşiorii de Vede. Reprezentanţii Spitalului au declarat că s-au recoltat probe din infecţia cu care s-a prezentat pacientul, iar după efectuarea analizelor în spital, s-a concluzionat că bacteria se afla deja în corpul bărbatului, iar unitatea medicală nu poate fi acuzată de nimic.

Totuşi, în luna noiembrie, aceeaşi bacterie a fost semnalată pe lenjeria din spital. Primarul oraşului Roşiorii de Vede, Valerică Cîrciumaru, a declarat, sâmbătă, că a fost informat despre situaţie chiar de către managerul spitalului, relatează Mediafax.

„M-a sunat managerul spitalului şi m-a informat despre bacteria aceea. Dar mi-a spus că s-a găsit la un pacient, nu în spital. La un pacient. Piocianicul acesta a fost găsit şi în spălătorie acum ceva vreme şi s-a făcut dezinfecţia, s-au luat probe şi n-au mai ieşit, iar acum a apărut la pacientul acesta”, a spus Cîrciumaru.

La rândul său, purtătorul de cuvânt al spitalului din Roşiorii de Vede, Andra Priboi, care este şi şef al secţiei de gardă a unităţii spitaliceşti susţine că nu poate fi vorba despre o problemă a spitalului, rezultatele analizelor interne fiind negative pentru această bacterie.

„Pacientul a venit săptămâna trecută cu un abdomen acut chirurgical. În urma anamnezei şi examenului clinic, am ajuns la concluzia că are nevoie de un tomograf. După tomograf s-a constatat că are un ulcer perforat cu peritonită, drept pentru care a fost nevoie de intervenţie chirurgicală. S-a intrat cu el în sală şi în urma intervenţiei s-a descoperit că acel ulcer perforat se complicase cu peritonită. S-au luat probe şi s-a constatat la laborator că este vorba de acel piocianic. Acum trebuia să vedem dacă era a pacientului sau luat din altă parte. Asa că ne-am făcut autocontrolul. Am recoltat probe din spital. În urma acestor probe, care au ieşit negative, am ajuns la concluzia că pacientul avea deja această infecţie în organism. Este foarte adevărat că în luna noiembrie s-a descoperit această bacterie pe lenjeria din spital, dar s-a raportat, s-au luat măsuri, s-a făcut dezinfecţia", a declarat Priboi.

La acelaşi spital, pacienţii se plâng că personalul medical fumează în cabinete.

În faţa acestor acuzaţii, Priboi a spus că nu poate nega evidenţa fumatului în spital.

O echipă a Direcţiei de Sănătate Publică Teleorman a fost în control la Spitalul Caritas şi, potrivit directorului instituţiei, Mioara Comana, rezultatele analizelor de laborator sunt aşteptate în cursul zilelor de luni sau marţi.