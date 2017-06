BAC 2017-EDU.RO. SUBIECTE ROMÂNĂ: Emoţii mari pentru absolvenţii de liceu! Astăzi a început Bacalaureatul, cu proba orală la limba română. Aproximativ 130 de mii de candidaţi s-au înscris examen! Şi anul acesta, elevii s-au împărţit în două categorii: cei care au scopuri clare şi ştiu ce îşi doresc în viitor şi cei care îşi încearcă norocul pentru o notă de trecere!

BAC 2017-EDU.RO. SUBIECTE ROMÂNĂ: Pentru VLAD, absolvent al Colegiului Naţional Gheorghe Lazăr din Capitală, proba orală la limba română a fost doar o încălzire pentru examenele ce vor urma! Îşi doreşte o carieră în medicină, aşa că examenul de admitere la facultate reprezintă greul cel mare!



Şi Alex a ieşit optimist din sala de examen! Vrea să urmeze o facultate în cadrul ASE, dar în acelaşi timp nu îşi neglijează pasiunile! De patru ani, timpul liber l-a dedicat în mare parte muzicii!



Pentru Silvia, absolventă a Liceului Jean Monnet din Capitală, motorul pe care l-a primit cadou din partea tatălui i-a purtat noroc astăzi!



Ceva mai relaxați au fost absolvenţii Liceului Dimitrie Bolintineanu! Din cauza emoţiilor, mulţi au şi uitat subiectele pe care le-au avut de rezolvat!



Elevii au avut de răspuns la nişte întrebări pe baza unui text la prima vedere, apoi de construit un text argumentativ pornind de la o întrebare. La această probă, nu există calificative sau note, iar rezultatele se exprimă prin stabilirea nivelului de competenţă - experimentat, avansat sau mediu.

Practic, doar cine nu se prezintă sau refuză să răspundă pică acest test.



În acelaşi stil urmează şi probele de evaluare a competenţelor digitale şi evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă străină.



Marți, 6 iunie, aceștia trebuie să treacă de prima probă, cea orală la Limba Română. Prima probă a Bacalureatului este structurată pe două subiecte. După ce elevii citesc un text, trebuie să răspundă la câteva întrebări pe baza lui, cum ar fi: ce se poate deduce despre emițătorul mesajului, cărui stil funcțional îi aparține fragmmnetul sau ce elemente importante de conținut se pot identifica.

Cel de-al doilea subiect seamănă cu cel de la proba scrisă, numai că trebuie rezolvat oral, o părere argumentată legată de un aspect dat.

Examenul de bacalaureat naional 2017

Proba A

Model

Biletul nr.

Citeste textul cu voce tare.

Ionu Mares — Cum faci selec ia filmelor? Care sunt criteriile?

Ileana Bîrsan — În primul rând, trebuie să fie pentru intervalul de vârstă potrivit. Nu pot

să le arăt orice. Trebuie să fiu atentă dacă „parental guidance” îmi dă voie să le dau. Cam știu,

dar verific acest lucru. Am verificat pe copiii mei, dar trebuie să știu că nu le arăt ceva ce nu

trebuie. În al doilea rând, criteriile țin de mai multe lucruri: atâta vreme cât vreau să le fac o

istorie prin cinema, fără să le fac istorie, evident că pornesc cu Buster Keaton, Chaplin [...]. Am

făcut o selec ie cronologică. Am început nu numai cu Chaplin, am început și cu „Nanook”, care

e film documentar. Întâi, am avut reticen e, dar a fost foarte bine primit. Sunt filme care au făcut

istorie si care au rămas în istoria cinematografului nu neapărat ca filme pentru copii sau despre

copii. Mai am Jacques Tati, mai am Spielberg, ajung la Wes Anderson. E o mică trecere prin

cinema, dar fără să se știe că e o istorie. Nu fac istorie. Le grupez materialele pe mici teme:

prietenie, rela ii între părin i si copii, libertate. Dar le iau cronologic, să vedem cum se schimbă,

de exemplu, prietenia între părinți și copii, începând de la filmele mute. Copiii nu-si dau seama

că fac asta. Nu le dau ani foarte mul i, dar le scriu numele autorilor si titlurile filmelor, pentru că

e bine să li se întipărească în minte un nume, un titlu. [...] La cei de liceu, discursul este altul si

inten iile sunt altele. Cu cei de la liceu sunt mai multe programe. La cel pe care l-am făcut eu –

o săptămână, cinci zile, în vacan ă, câte un film pe zi – au fost filme mari, din epoci si spa ii

foarte diferite, dar au fost si filme precum „Rashomon”, „Opt si jumătate”, „If ;”.

Ionu Mares, Interviu cu Ileana Bîrsan, în Ziarul Metropolis, 3 mai 2015

1. Formulează răspunsuri la întrebările de mai jos, referitoare la situaia de comunicare din

textul dat:

a. Ce se poate deduce din text despre emiătorul mesajului (atitudine, perspectivă, intenii)?

b. Cărui stil funcional îi aparine textul de mai sus? Ilustrează două caracteristici ale stilului

identificat cu exemple din textul dat.

c. Ce elemente importante de coninut (idei, argumente, fapte, opinii) identifici în textul dat?

2. Care este opinia ta despre necesitatea formării unei culturi cinematografice în școală?

Motivează-i răspunsul.

MODELE DE SUBIECTE aici.

Calendarul examenelor. Sesiunea iunie-iulie 2017

22 – 26 mai 2017 Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen

26 mai 2017 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/ a XIII-a

6 – 7 iunie 2017 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

8 – 9 iunie 2017 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

9, 12 – 13 iunie 2017 Evaluarea competenţelor digitale – proba D

14 – 16 iunie 2017 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C

26 iunie 2017 Limba şi literatura română – proba Ea) – probă scrisă

27 iunie 2017 Limba şi literatura maternă – proba Eb) – probă scrisă

28 iunie 2017 Proba obligatorie a profilului – proba Ec) – probă scrisă

30 iunie 2017 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba Ed) – probă scrisă

5 iulie 2017 Afişarea rezultatelor (până la ora 16:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 16:00 – 20:00)

6 – 9 iulie 2017 Rezolvarea contestaţiilor

10 iulie 2017 Afişarea rezultatelor finale

Calendarul examenelor. Sesiunea august-septembrie 2017

11 – 14 iulie 2017 Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen

27 iulie 2017 Înscrierea candidaţilor care au promovat examenele de corigenţe

21 august 2017 Limba şi literatura română – proba Ea) – probă scrisă

22 august 2017 Limba şi literatura maternă – proba Eb) – probă scrisă

23 august 2017 Proba obligatorie a profilului – proba Ec) – probă scrisă

24 august 2017 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba Ed) – probă scrisă

25, 28 august 2017 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

28 august 2017 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

29-30 august 2017 Evaluarea competenţelor digitale – proba D

30-31 august 2017 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C

1 septembrie 2017 Afişarea rezultatelor (până la ora 16,00) şi depunerea contestaţiilor (orele 16:00 – 20:00)

2 – 5 septembrie 2017 Rezolvarea contestaţiilor

6 septembrie 2017 Afişarea rezultatelor finale.

Rezultate simulare BACALAUREAT 2017. Notele obţinute la simulare BAC 2017 nu se trec în catalog. În situaţia excepţională în care se doreşte acest lucru, elevul trebuie să solicite profesorului consemnarea notelor în catalog. În urma analizei rezultatelor, inspectoratele şcolare județene vor lua măsuri de monitorizare şi control, dar şi de remediere a problemelor, acolo unde acest lucru se impune. Notele la simularea BAC 2017 se vor afișa pe data de 31 martie 2017.

REZULTATE SIMULARE BACALAUREAT 2017. Potrivit edu.ro, rezultate sunt publicate doar în școli.

Fiecare elev poate verifica notele de la simulare de la școală, acolo unde s-au afișat din cursul dimineții de vineri.

Simularea Bacalaureatului 2017 şi a Evaluării Naţionale a avut ca obiective familiarizarea elevilor din clasele terminale de liceu cu rigorile examenului pe care îl vor susține la finalul învățământului liceal, stabilirea nivelului real de pregătire atins, precum și optimizarea pregătirii.

Subiectele de la simulare au fost proiectate astfel încât tratarea lor să valorifice capacitățile elevilor pe temele prevăzute în programa de examen, parcurse până la această dată. Corectarea lucrărilor s-a realizat în baza unor bareme care asigură unitatea și obiectivitatea evaluării.

Rezultate simulare BACALAUREAT 2017. Elevii claselor a XI-a au încheiat joi, 16 martie, examenele de simulare, în timp ce elevii de clasa a XII-a au susținut vineri, 17 martie, simularea la proba la alegere a profilului şi specializării. Testele s-au încheiat, urmând ca rezultatele să fie afișate pe 31 martie.

Elevii claselor a XI-a și a XII-a au susținut joi, 16 martie, simularea la proba obligatorie a profilului

Rezultate simulare BACALAUREAT 2017. Notele obţinute de elevi la simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat sunt analizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământul în care s-au desfăşurat aceste simulări, prin discuţii individuate cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, şedinţe cu părinţii, precum şi la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare.

Rezultate simulare BACALAUREAT 2017. Calendar complet Simulare Bacalaureat 2017



Rezultate simulare BACALAUREAT 2017. Clasa a XI-a

13 martie: Limba şi literatura română – proba E) a)

14 martie: Limba şi literatura maternă – proba E) b)

16 martie: proba obligatorie a profilului – proba E) c)

31 martie: afişarea rezultatelor

Rezultate simulare BACALAUREAT 2017. Clasa a XII-a



13 martie: Limba şi literatura română – proba E) a)

14 martie: Limba şi literatura maternă – proba E) b)

16 martie: proba obligatorie a profilului – proba E) c)

17 martie: proba la alegere a profilului şi specializării – proba E) d)

31 martie: afişarea rezultatelor

Rezultate Simulare BAC:

La simularea naţională a examenului de bacalaureat din 2016 au obţinut note de promovare numai 38,39 la sută dintre elevii claselor a XII-a prezenţi la teste, rezultat similar celui de anul trecut, şi 25,76 la sută dintre cei de la clasa a XI-a, cu 3% mai puţini decât anul trecut,

Rezultate simulare BACALAUREAT 2017. Rezultate dezastruoase în 2016

În perioada 7-11 martie 2016 a avut loc, la nivel național, simularea examenului de Bacalaureat 2016. În cele mai multe județe, promovabilitatea este sub 50%, iar în unele situația este și mai gravă.

Cea mai gravă a fost situația în județul Timiș, unde există 9 licee în care nici un elev nu a promovat! Astfel, în judetul Timiș au luat medii peste 6 sau egale cu 6 un procent de 30,19% din elevi care s-au prezentat la Bacalaureat, din clasa a XII-a. Practic, au promovat 1.175 de elevi de clasa a XII-a din cei 3.892 de liceeni care au sustinut simularea.

biectivele acestei simulări sunt familiarizarea elevilor cu rigorile evaluărilor pe care le vor susţine la finalul anului școlar, stabilirea nivelului real de pregătire atins în această etapă, precum şi optimizarea pregătirii în vederea obținerii unor rezultate satisfăcătoare.

Rezultate simulare BACALAUREAT 2017. Subiectele sunt elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, în mod similar cu modelele publicate pe http://subiecte.edu.ro, și sunt proiectate astfel încât tratarea lor să valorifice capacităţile elevilor pe temele prevăzute în programa de examen și parcurse până la această dată. Corectarea lucrărilor va fi făcută, în baza unor bareme care asigură unitatea şi obiectivitatea evaluării şi notării la nivel naţional, de doi profesori din unităţile de învăţământ în care elevii susţin simularea.

Rezultate simulare BACALAUREAT 2017. În ceea ce privește simularea probelor scrise din cadrul examenului de Bacalaureat, rezultatele din 2016 indică o rată de promovare (medie generală peste 6 și note peste 5 la toate probele) de 28,51% la clasa a XI-a, respectiv 38,39% la clasa a XII-a.

Disciplinele la care se organizează simularea probelor scrise ale examenului de Bacalaureat naţional pentru elevii clasei a XI-a în anul şcolar 2016-2017 sunt: limba şi literatura română, limba şi literatura maternă (pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale), matematică şi istorie.

Rezultate simulare BACALAUREAT 2017. Disciplinele la care se organizează simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional pentru elevii clasei a XII-a în anul şcolar 2016-2017 sunt: limba şi literatura română, limba şi literatura maternă (pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale), matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare şi comunicare, psihologie, economie, sociologie, filosofie.

Rezultate simulare BACALAUREAT 2017. Rezultatele obţinute de elevi la simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional în anul şcolar 2016-2017 sunt analizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ în care s-au desfăşurat aceste simulări, prin discuţii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, şedinţe cu părinţii, precum şi la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare.

Rezultate simulare BACALAUREAT 2017. Calendarul simulării probelor scrise ale examenului de Bacalaureat naţional, în anul şcolar 2016-2017:

13 martie 2017 – proba E)a) – probă scrisă – Limba şi literatura română

14 martie 2017 – proba E)b) (bacalaureat) – probă scrisă – Limba şi literatura maternă

15 martie 2017 – proba E)c) (bacalaureat) – probă scrisă – Proba obligatorie a profilului: Matematică sau Istorie

17 martie 2017 – Simularea probei E)d) (bacalaureat) – probă scrisă – Proba la alegere a profilului şi specializării (numai pentru elevii clasei a XII-a)

31 martie 2017 – Afişarea rezultatelor

Rezultate simulare BACALAUREAT 2017. Înscrierile la examenul de Bacalaureat 2017 încep în luna mai, în timp ce examenele sunt programate în luna iunie 2017. Rezultatele, înainte de contestaţii, se vor afişa pe 5 iulie, iar notele după contestaţii pe 10 iulie. Consultă în acest articol calendarul complet al examenul de BACALAUREAT 2017!

REZULTATE simulare 2017. Modele de subiecte, pe subiecte2017.edu.ro

REZULTATE simulare 2017. Elaborate de Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE), modelele de subiecte pentru BAC 2017 şi Evaluarea Naţională 2017 au fost publicate pe site-ul subiecte2017.edu.ro,

Modelele orientative de subiecte/biletele de examen/pachetele de fișiere pentru examenul național de Bacalaureat şi pentru Evaluarea Naţională au fost concepute în concordanţă cu programele în vigoare ale examenului, astfel încât tratarea lor să valorifice capacitatea candidaților de analiză, de sinteză, de generalizare şi de abstractizare. De asemenea, acestea vizează cuprinderea echilibrată a materiei studiate, solicitându-se demonstrarea competenţelor prevăzute în programele de examen, respectiv încadrarea în timpul prevăyut de metodologie pentru rezolvarea sarcinilor de lucru. Comparativ cu anul trecut nu au fost operate modificări în structura subiectelor.

REZULTATE simulare 2017. Centrul Național de Evaluare și Examinare este instituția din subordinea Ministerului Educației specializată în evaluare educaţională, având ca atribuţii, printre altele, asigurarea coordonării ştiinţifice şi profesionale a sistemului de examene din învăţământul preuniversitar, inclusiv elaborarea probelor de examen, respectiv elaborarea de metodologii, proceduri şi regulamente pentru organizarea şi desfăşurarea examenelor şi evaluărilor în învăţământul preuniversitar.

În urma examenului de simulare a bacalaureatului – martie 2017, situația la nivelul județului Alba este următoarea:

REZULTATE SIMULARE 2017. BAC 2017 clasa a XI-a:

– proba Ea): înscrisi 2421, prezenți 2145, procent note peste 5 -60,19%

– proba Eb): înscrisi 90, prezenti 90, procent note peste 5 -86,67%

– proba Ec)-ISTORIE: înscrisi 727, prezenti 664, procent note peste 5 -75,00%

– proba Ec)-MATEMATICĂ: înscrisi 1694, prezenti 1569, procent note peste 5 – 46,70%

REZULTATE SIMULARE 2017. BAC 2017 - clasa a XII-a

– proba Ea): înscrisi 2681, prezenti 2473, procent note peste 5 – 72,62%

– proba Eb): înscrisi 97, prezenti 94, procent note peste 5 – 82,98%

– proba Ec)-ISTORIE: înscrisi 799, prezenti 773, procent note peste 5 -75,81%

– proba Ec)-MATEMATICĂ: înscrisi 1882, prezenti 1667, procent note peste 5 – 61,19%

– proba Ed): înscrisi 2681, prezenti 2318, procent note peste 5 – 66,37%

REZULTATE SIMULARE 2017 - Evaluarea Naţională

1. PROBA SCRISĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMANĂ-media generală /județ – 6,02

Au fost înscriși 2844 de elevi din care s-au prezentat 2675.

Note sub 5- 841

Note între 5 și 5,99- 351

Note între 7 și 7.99- 463

Note între 8 și 8,99- 407

Note între 9 și 9,99- 227

Note de 10- 1

2. PROBA SCRISĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA MATERNĂ-media generală /județ 6,52

Au fost înscriși 91 de elevi și s-au prezentat 86.

Note sub 5- 11

Note între 5 și 5,99- 16

Note între 7 și 7.99- 24

Note între 8 și 8,99- 11

Note între 9 și 9,99- 4

Note de 10- 0

3. PROBA SCRISĂ LA LA MATEMATICĂ- media generală /județ 4,69

Au fost înscriși 2844 și s-au prezentat 2667.

Note sub 5- 1526

Note între 5 și 5,99- 323

Note între 7 și 7.99- 216

Note între 8 și 8,99- 204

Note între 9 și 9,99-139

Note de 10- 10