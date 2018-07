Avem un morcov. Ce putem face cu el?

Morcovii au doar 30 de calorii şi doar un gram de grăsime pentru fiecare porţie.

Morcovi. O porţie are 7 g de carbohidraţi, 0,68 g proteine, 2 g fibre, 3.41 g zaharuri, 50 mg sodiu, 230 mg potasiu (7% DZR), 9 mg magnesiu (2% DZR), 4.2 mg vitamina C (7% DZR), 14 ug acid folic, 12028 IU vitamin A (241% DZR), 0.48 mg vitamina E (2% DZR), 9.5 ug vitamina K (12% DZR).Aceasta ar trebui să fie un motiv suficient pentru a fi consumaţi în fiecare zi. Se pare că nu ar trebui să mai stai pe gânduri şi să te gândeşti sub ce formă trebuie să îi consumi.

Morcovii pot fi consumaţi cruzi drept gustare. De fapt, este chiar indicat să faceţi acesta lucru pentru că vi se va îmbunătăţi vederea şi sistemul imunitar va avea parte de o revigorare. Fibrele vă vor ajuta să aveţi o digestie bună, iar beta-carotenul va preveni problemele legate de îmbătrânire.

Fiind atât de bogaţi în vitamine şi minerale, morcovii pot fi mâncaţi fără grija că veţi face exces. Pot fi consumaţi la micul-dejun, drept gustare între mese, la cină. Avantajul este că puteţi să îi curăţaţi de-acasă şi să îi luaţi cu voi pe drum fără să vă fie teamă că se strică sau îşi modifică textura.

Mulţi dintre noi curăţăm morcovii de coajă, însă indicat ar fi să nu mai facem acest lucru, pentru că aceasta conţine mai mult de jumătate din cantitatea de antioxidanţi. Cel mai bine este să fie spălaţi temeinic pentru a înlătura impurtităţile.

Pentru a găti morcovii există o mulţime de posibilităţi. De la supe creme, la salate sau sotaţi, la smoothie sau prăjituri morcovii sunt una dintre cele mai bune legume pentru organismul nostru, dar şi pentru papilele noastre gustative.