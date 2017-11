Avem cea mai frumoasă țară din lume? Iată 10 locuri și lucruri care se găsesc doar în România

Țara noastră este unică în lume prin frumusețea sa, iar ospitalitatea românilor este recunoscută la nivel mondial. Totuși, unele dintre cele mai interesante lucruri despre România au rămas ascuse chiar și pentru noi. Multe dintre acestea merită, însă, văzute și chiar descoperite.

Mai jos puteți vedea un top al celor 10 locuri și lucruri din România, unice în lume.



1. Picturile rupestre din peştera Coliboaia din Bihor



În Peştera Coliboaia din Bihor există desene care s-au dovedit a fi cele mai vechi din Europa Centrală, datând de acum aproape 35.000 de ani. Desenele reprezentă animale din acele vremuri, bizoni, rinoceri, capete de urs, şi s-au păstrat aproape intacte datorită condiţiilor bune de umiditate din zona peşterii unde au fost găsite.



2. Peştera cu Oase din Valea Minişului



În apropiere de Anina, judeţul Caraş Severin, se află o peşteră cunoscută în întreaga lume de aproape 10 ani. Peştera cu Oase este locul unde au fost găsite cele mai vechi rămăşiţe din Europa ale omului modern. Fosilele, provenind de la trei indivizi, au fost datate la o vechime de 35.000 de ani.



3. Cel mai vechi papirus întreg din Europa



Singurul papirus din România, descoperit în urmă cu peste 50 de ani, este scris în greaca veche şi este unic, fiind singurul papirus întreg din Europa care datează din secolul IV î.H.. Acesta a fost descoperit la Mangalia în 1959 şi a fost trimis, în acelaşi an, în Rusia, pentru restaurare şi conservare. Ulterior, însă, nu s-a mai ştiut nimic despre el. În vara anului 2011, acesta a fost predat reprezentanţilor Muzeului de Arheologie „Callatis”.



4. Cerul din comuna Bozoriu, judeţul Buzău



Comuna Bozioru din judeţul Buzău este recunoscută pentru „cerul straniu”. Demersurile ştiinţifice au arătat că acest cer este de 4 ori mai clar şi senin decât unul normal. Cercetătorii extrasenzoriali îl considera fără dubiu, una dintre porţile energetice ale Universului, în care spaţiul şi timpul se acordă cu axa infinitului.



5. Pădurea Hoia-Baciu



Aflată la 5 kilometri de oraşul Cluj, a cunoscut celebritatea în 1968, când Emil Barnea a publicat o fotografie a unui posibil OZN ajuns în zonă. Aici există o zonă magnetică de 300 de metri, unde muşchii de pe copaci nu arată nordul, aşa cum ar fi normal, iar ciupercile, obişnuite pentru această pădure, nu cresc niciodată. Aici ar fi fost văzute broaşte roşii de dimensiuni foarte mari. Au fost semnalate şi cazuri stranii, în care în acest loc a plouat torenţial, dar fix doar pe suprafaţa de 300 de metri. Şi tot aici, spun legendele zonei, apar aşa numiţii „îngeri păzitori”, care pot fi surprinşi doar cu ajutorul aparatului de fotografiat, potrivit blogdecitit.



6. Canionul României



Râpa Roţia este la aproximativ 3 kilometri de oraşul Sebeş, din judeţul Alba. Se întinde pe o suprafaţă de circa 25 de hectare. Râpa Roşie este o rezervaţie geologică ai cărei pereţi ating înălţimi de până la 100 de metri. Turiştii sunt atraşi în primul rând de formele deosebite săpate de ape colină.



7. Maldivele de la Aghireş



Exploatarea de caolin de la Aghireş, judeţul Cluj a tranfosrmat locul într-o minune a naturii. Apa a năvălit şi a inundat toată cariera. Lacul astfel format este supranumit Laguna Albastră, datorită culorii apei încărcate cu praf de argilă. Apa lacului împrumută culoarea cerului. Este gri în zilele mohorâte şi albastră în cele senine.



De la Refugiul Spirlea pe traseul La Lanţuri, din Piatra Craiului găseşti spărturile în stâncă impresionante. Fascinant este faptul că aceste înălţimi, au fost cândva fund de mare. Iar mărturie stau grămezile de cochilii pietrificate, pe care dacă sunteţi căutători cu ochi atent, le puteţi zări la tot pasul.



9. Rezervaţia Grădina Zmeilor



Grădina Zmeilor este o rezervaţie impresionantă pe car eo puteţi vizita în judeţul Sălaj, la 10 km de Jibou în satul Gălgăul Almaşului. Blocuri de stâncă de toate formele şi mărimile stau aruncate într-o mare dezordine.



10. Focul Viu de pe Valea Slănicului



Focul Viu este un fenomen firesc, ce are la baza emanaţiile de gaze naturale din scoarţa terestră care, sub acţiunea razelor solare se transformă în foc. Poate fi găsit în judeţul Buzău, pe Valea Slănicului, într-un deal din apropierea satului Terca, comuna Lopătari. Flăcările sale pot ajunge la jumătate de metru şi chiar un metru înălţime. Considerat monument natural, este înscris în baza de date a ariilor protejate din lume.

Foto: blogdecitit.wordpress.ro și capital.ro