Au găsit într-un depozit un Audi din 1984, uitat acolo de 7 ani. S-au uitat în bord, ŞOC!

Un Audi Quattro Sport va fi vândut la licitaţie. Maşina a fost întreţinută exemplar, iar ultimii 7 ani şi i-a petrecut într-un depozit.

Cei care l-au scos la licitaţie au rămas uimiţi când s-au uitat în bord. Acesta indica numai 90.500 de kilometri rulaţi, iar potrivit anuntului, in ultimii zece ani, Audi-ul Sport Quattro a parcurs mai putin de 10.000 de kilometri, conform 4tuning.ro. In plus, in ultimii 7 ani, acesta a fost pastrat intr-un depozit.

Înainte de a-i fi predata noului proprietar, aceasta va fi dusa la Audi pentru o inspectie completa. Tot aici i se vor inlocui toate piesele necesare pentru a fi intr-o stare perfecta de functionare.

Cum arată acest Audi Quattro Sport, în Galeria Foto.