ATENTAT BARCELONA. Ultimele noutăţi privind atentatul din Barcelona

ATENTAT BARCELONA. ATENTAT BARCELONA 2017. Atentat terorist la Barcelona astăzi: Cel puţin 80 de persoane au fost rănite, iar din primele informaţii oficiale reiese că 13 persoane au murit. Autorul atacului a fugit de la locul accidentului, fiind ulterior prins de poliţişti. MAE român a transmis un comunicat de presă în care se precizează că Consulatul General al României la Barcelona a întreprins, în regim de urgenţă, demersuri pe lângă autorităţile locale pentru a verifica dacă printre victime se înregistrează și cetățeni români. Momentan nu există indicii în acest sens.

Atentat Barcelona. Apar primele informaţii despre posibiliul autor al atentatului din Barcelona, supect care a fost reţinut deja de Poliţie. Acesta este un bărbat de origine marocană, pe numele său Driss Oukabir.

Atentat Barcelona. Maşina folosită în atentatul terorist a fost închiriată de către Driss Oukabir, în localitatea Santa Perpetua de la Mogada, potrivit identificării făcute de Garda Civilă, anunţă El Pais. După atac, bărbatul s-a baricadat într-un bar, înconjurat de poliţie, potrivit unui post local.

Postul Tv3 a anunţat că un paşaport spaniol al unei persoane de origine marocană a fost găsit la locul atacului, soldat cu cel puţin un mort potrivit poliţiei.

Poliţia a înconjurat barul - Rey de Istanbul -, potrivit acestui post. Însă forţele de ordine nu au confirmat că au înconjurat vreun suspect. Ediţia din Barcelona a ziarului El Pais a scris anterior că poliţia căuta cel puţin un suspect înr-un bar, fără să precizeze numele localului. În paralel, un reprezentant al Guvernului regional a anunţat că toate festivităţile publice programate la Barcelona au fost suspendate temporar.

Alertă teroristă în Spania. O dubă a intrat în mulţime, în Barcelona, pe renumita arteră turistică "Las Ramblas". Potrivit autorităţilor spaniole, 13 persoane au murit, 50 sunt rănite, iar unul dintre suspecţi a fost deja arestat de Poliţie: Driss Oukabir, un marocan care a şi închiriat maşina. Presa catalană mai vorbeşte în schimb, de încă un supect care este căutat. Autorităţile tratează incidentul ca pe un atentat terorist şi a transmis oamenilor să nu se apropie de zona Piaţa Catalunya, anunţă BBC. Totodată, forţele de ordine au cerut ca metroul şi staţiile de autobuz să rămână închise. Oamenii care erau la faţa locului s-au refugiat în cafenelele şi restauranatele din zonă, pentru a se proteja. Imediat după atac, suspectul care a fost deja reţinut a intrat într-un restaurant din zonă. Pe de alte parte, Ministerul român de Externe a anunţat că s-a instituit o celulă de criză la Ambasada României la Madrid, iar Consulatul General al României la Barcelona a întreprins, în regim de urgenţă, demersuri pe lângă autorităţile locale pentru a verifica dacă printre victime se înregistrează și cetățeni români.

Poliţia din Barcelona a publicat, ofcial, fotografia suspectului. Bărbatul, pe numele său Driss Oukabir, are în jur de 20 de ani şi s-a născut în Maroc.

UPDATE 21.27. BBC creşte bilanţul. Oficialii spanioli confirmă că 13 persoane au murit, iar 50 sunt rănite.

UPDATE. Principalele instituţii ale Uniunii Europene, preşedintele american Donald Trump, dar şi sportivi şi cluburi sportive din Spania şi-au exprimat joi solidaritatea cu victimele atentatului terorist din Barcelona.

"Statele Unite condamnă atacul terorist din Barcelona, Spania, şi vor face tot ceea ce este necesar pentru a ajuta. Fiţi tari & puternici, vă iubim!", a postat şi liderul de la Casa Albă pe contul său de Twitter, scrie Agerpres.

Preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, şi-a exprimat într-un comunicat de presă "profunda tristeţe şi îngrijorare" după acest atac şi a transmis "cele mai sincere condoleanţe familiilor şi rudelor victimelor", dar şi şefului guvernului spaniol, Mariano Rajoy.

"Vreau să menţionez în mod special persoanele eroice care au oferit primul ajutor, alergând în direcţia pericolului pentru a-i ajuta pe alţii, dar şi forţele de securitate care acţionează pentru a proteja populaţia", a mai spus Juncker, care a adăugat că executivul european "rămâne la dispoziţia autorităţilor (spaniole) pentru orice fel de sprijin sau asistenţă de care acestea au nevoie". "Acest atac laş a fost comis în mod deliberat împotriva celor care vor să se bucure de viaţă şi să-şi petreacă timpul cu rudele şi prietenii. Nu ne vom lăsa intimidaţi de barbarii ca acestea", a concluzionat el.

În aceeaşi linie, preşedintele Consiliului European, Donald Tusk, a scris în limba spaniolă pe contul său de Twitter: "Toată Europa este alături de Barcelona. Gândurile noastre sunt cu victimele şi cu toţi cei afectaţi de acest atentat laş".

"Solidaritatea mea cu victimele atentatului terorist din Barcelona. Sprijin total pentru autorităţi. Întreaga UE unită în apărarea păcii", a scris tot în limba spaniolă, pe contul său de Twitter, preşedintele Parlamentului European, Antonio Tajani.

UPDATE. Potrivit presei spaniole, 13 persoane au murit, iar peste 50 sunt rănite. Informaţiile nu sunt confirmate de Poliţia din Barcelona.

În rândul răniților, 10 dintre aceștia sunt în stare critică. Toți răniții au fost transportați la spitalele din Barcelona.

Secretarul de stat american Rex Tillerson a anunţat joi că Statele Unite sunt gata să acorde asistenţă autorităţilor spaniole, după atentatul de la Barcelona, transmite AFP.

"Teroriştii din întreaga lume trebuie să ştie că Statele Unite şi aliaţii lor sunt hotărâţi să îi găsească şi să îi aducă în faţa justiţiei", a declarat Tillerson într-o conferinţă de presă comună cu omologul său japonez Taro Kono şi cu miniştrii apărării din cele două ţări.

O sursă de la Casa Albă, citată de EFE, a anunţat că preşedintele Donald Trump este "la curent" cu atacul terorist comis joi în centrul oraşului spaniol Barcelona, soldat cu cel puţin doi morţi şi 20 de răniţi, potrivit datelor oficiale, şi cu cel puţin 13 morţi, potrivit presei locale.

"Şeful de personal (de la Casa Albă, John Kelly) este informat în legătură cu situaţia şi îl ţine la curent pe preşedinte", a declarat ziariştilor o oficialitate de la Casa Albă, sub rezerva anonimatului.

Şi Departamentul de Stat al SUA "urmăreşte îndeaproape evenimentele din Barcelona", potrivit unei purtătoare de cuvânt a instituţiei, Heather Nauert, care a postat un mesaj în acest sens pe contul său oficial de Twitter. "Le cerem americanilor să stea departe de zonă şi să-şi informeze familia şi prietenii despre locul în care se află", a adăugat Nauert.

Soţia lui Trump, Melania, a transmis - tot pe Twitter - "Barcelonei condoleanţele şi rugăciunile sale".

ATENTAT BARCELONA. Poliția spaniolă a confirmat miercuri după-amiază un atac terorist la Barcelona, unde o furgonetă a pătruns în pietonii aflați pe artera Rambla, informează presa locală. După ce a pătruns în mulțime, autorul atacului a abandonat vehiculul și a fugit. Conform primului bilanț, mai multe persoane sunt rănite. Martori oculari vorbesc despre panica creată la fața locului, oamenii fugind pentru a se adăposti.

Poliţia a izolat zona şi a cerut ca nimeni să nu mai iasă pe străzi în zona turistica Las Ramblas, unde au fost închise şi staţiile de metrou.

ATENTAT BARCELONA 2017. O dubă a intrat în mulţime, în Barcelona, pe renumita arteră turistică "Las Ramblas". Potrivit Poliţiei spaniole, cel puţin trei persoane au murit, iar 20 sunt rănite. Autorităţile tratează incidentul ca e un posibil atentat terorist şi a transmis oamenilor să nu se apropie de zona Piaţa Catalunya, anunţă BBC. Totodată, forţele de ordine au cerut ca metroul şi staţiile de autobuz să rămână închise. Oamenii care erau la faţa locului s-au refugiat în cafenelele şi restaurenatele din zonă, pentru a se proteja. După acest incident, bărbatul din maşină, care se pare că este şi înarmat, a intrat într-un restaurant din zonă, mai transmite presa spaniolă. Pe de alte parte, Ministerul român de Externe a anunţat că s-a instituit o celulă de criză la Ambasadei României la Madrid, iar Consulatul General al României la Barcelona a întreprins, în regim de urgenţă, demersuri pe lângă autorităţile locale pentru a verifica dacă printre victime se înregistrează și cetățeni români.

ATENTAT BARCELONA. El Pais a publicat mai multe fotografii de la faţa locului. Potrivit primelor informaţii, este vorba de o dubă de culoare albă. Şoferul autoturismului ar fi coborât din maşină, a fugit după ce a abandonat vehiculul ce s-a izbit de un chioșc, furgoneta parcurgând circa 600 de metri pe artera pietonală. La Rambla este una dintre cele mai circulate artere din capitala catalană.

ATENTAT BARCELONA 2017. Poliţia spaniolă a confirmat că au murit trei persoane. Pe de altă parte, El Pays vorbeşte despre cel puţin 13 morţi.

ATENTAT BARCELONA. Premierul spaniol a convocat consiliul de miniştri. "Sunt în contact cu serviciile de securitate. Prioritatea este acordarea de îngrijiri medicale persoanelor rănite şi facilitarea activităţilor serviciilor de securitate", a transmis Mariano Rajoy prin Twitter.

Poliţia a făcut apel să nu fie publicate imagini cu răniţi, pentru a-i proteja pe membrii familiei acestora.

Atentat în Barcelona. MAE a transmis un comunicat de presă în care se precizează că Consulatul General al României la Barcelona a întreprins, în regim de urgenţă, demersuri pe lângă autorităţile locale pentru a verifica dacă printre victime se înregistrează și cetățeni români. Momentan nu există indicii în acest sens.

Consulatul General al României la Barcelona are în atenţie incidentul produs în zona La Rambla şi a întreprins, în regim de urgenţă, demersuri pe lângă autorităţile locale pentru a verifica dacă printre victime se înregistrează și cetățeni români. Momentan nu există indicii în acest sens.

ATENTAT BARCELONA. De asemenea, la nivelul Ambasadei României la Madrid a fost instituită o celulă de criză.

ATENTAT BARCELONA 2017. Ministerul Afacerilor Externe transmite că cetățenii români afectaţi pot solicita asistenţă consulară la numărul de telefon al Consulatului General al României la Barcelona: +34 934 181 535; +34 934 344 223, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență sau la numărul de urgenţă al oficiului consular din Barcelona +34 661 547 853, respectiv al misiunii diplomatice din Madrid +34 649 656 032.

Consulatul General al României la Barcelona monitorizează cu prioritate situaţia şi menţine legătura cu autorităţile locale, fiind pregătit să acorde asistenţă consulară, în funcţie de evoluţia evenimentelor.

ATENTAT BARCELONA. Premierul spaniol Mariano Rajoy a declarat joi seară că ţine legătura cu autorităţile din Barcelona după atacul terorist comis în metropola catalană şi că prioritatea o reprezintă acordarea de îngrijiri medicale persoanelor rănite, transmite Reuters.

ATENTAT BARCELONA 2017. Şeful Guvernului spaniol a reacţionat pe contul său de Twitter.

Poliţia spaniolă a confirmat miercuri după-amiază un atac terorist la Barcelona, unde o furgonetă a pătruns în pietonii aflaţi pe artera Rambla, informează presa locală.

ATENTAT BARCELONA. După ce a pătruns în mulţime, autorul atacului a abandonat vehiculul şi a fugit. Conform mai multor publicaţii locale, două sau mai multe persoane au murit, însă poliţia a confirmat deocamdată un singur mort.

Autorităţile au izolat zona, iar staţiile de metrou au fost închise.

ATENTAT BARCELONA. Precum Parisul are celebrul Champs-Élysées ori New York-ul se mândreşte cu Wall Street-ul, aşa Barcelona trăieşte pe Las Ramblas, bulevardul său central întins pe 1,2 kilometri între Piaţa Catalunya şi Port Vell. Acesta este şi locul unde joi seară a avut loc atentatul terorist în care o camionetă a intrat în mulţimea de oameni.

Atentat Barcelona. Las Ramblas este un bulevard foarte aglomerat, mai ales în acestă perioadă a anului, în plin sezon turistic. Deşi capitala Cataloniei e brăzdată de multe străzi largi, cum e Passeig de Grácia cu ale sale clădiri în stil modernist, Las Ramblas rămâne bulevardul preferat al barcelonezilor şi al turiştilor.

ATENTAT BARCELONA 2017. Această arteră largă seamănă cu un ac de busolă: întotdeauna arată direcţia principală către mare.

ATENTAT BARCELONA. Poliția spaniolă a confirmat miercuri după-amiază un atac terorist la Barcelona, unde o furgonetă a pătruns în pietonii aflați pe artera Rambla, informează presa locală.

Istoria spune că, pe timpul când Barcelona era un oraş medieval înconjurat de ziduri, un pârâu cu apă tulbure săpase în apropiere un vad puţin adânc. În limba arabă, raml înseamnă albia râului, iar în spaniolă a ajuns rambla, care se traduce prin bulevard. Însă acest substantiv e pus la plural fiindcă Las Ramblas se compune de fapt din cinci părţi: La Rambla de Canaletes, La Rambla dels Estudis, La Rambla de Sant Josep, La Rambla dels Caputxins şi La Rambla de Santa Mónica. Doar plăcuţele gravate de pe zidurile palatelor anunţă trecerea dintr-o parte de bulevard în alta, linia lungă a străzii şi a scuarului său pietonal nefiind întreruptă în vreun fel.

ATENTAT BARCELONA. După ce pârâul a fost asanat, la sfârşitul anilor 1700 s-a ridicat o mânăstire, apoi tot mai multe locuinţe s-au construit pe noua stradă a Barcelonei. Treptat, zona a atras oamenii înstăriţi şi reşedinţele lor elegante au mărginit bulevardul din ce în ce mai pretenţios. Aspectul edificiilor de pe Las Ramblas a rămas la fel de distins şi în ziua de azi, fiindcă renovările şi restaurările au conferit faţadelor înalte decoruri arhitecturale pe cât de diverse, pe atât de armonioase şi frumoase.

ATENTAT BARCELONA 2017. Într-o descriere simplă a bulevardului Las Ramblas ar intra câteva imagini: un spaţiu pietonal median, umbrit de cele două şiruri mărginaşe de copaci; două benzi de circulaţie laterale, mai tot timpul aglomerate; pe fiecare parte, palate, teatre, locaţii rezervate artelor, restaurante, magazine, librării, cafenele şi tot ce ar mai putea atrage privirile şi interesul trecătorilor. Şi fiindcă mulţi dintre aceştia sunt turişti, hotelurile cu pretenţii au rezervate balcoanele de deasupra bulevardului pentru cei cu venituri serioase.

Atmosfera specială de pe Las Ramblas e dată însă chioşcurile cu suveniruri, magazinele cu flori, terasele restaurantelor, artiştii ambulanţi şi picturile multicolore din zona pietonală de mijloc.

ATENTAT BARCELONA. Din Piaţa Catalunya, trecerile de pietoni te aduc pe La Rambla de Canaletes, ce şi-a luat numele de la o mică fântână, numită încă din secolul XIX Canaleta. Pe atunci, barcelonezii erau “cei care beau apă din Canaletes” (în portugheză, canaletes se traduce prin conducte). Se spune că cine ia o înghiţitură din apa acestei fântâni din fier forjat se va întoarce, cândva, în oraş.

ATENTAT BARCELONA 2017. Puţinele bănci ale scuarului sunt ocupate mai tot timpul de turiştii şi localnicii dornici de o pauză scurtă, în care să admire într-o parte deschiderea largă a pieţei centrale, şi în cealaltă buticurile asaltate de cumpărători. După câte o victorie importantă a Barçei, suporterii se adună aici şi sărbătoresc cu mare bucurie.

ATENTAT BARCELONA. Pe Rambla dels Estudis, cândva se afla o universitate (Estudis Generals), demolată în 1843. Dintre clădirile importante merită amintit cea a Teatrului Poliorama, fost sediu al Companiei Naţionale de Teatru a Cataloniei.

ATENTAT BARCELONA 2017. Mai departe, pe Rambla de Sant Josep se înşiruie micile chioşcuri cu flori parfumate, de unde şi numele popular de La Rambla de les Flors. Pe locul vechii mânăstiri din secolul XVI, în partea dreaptă a bulevardului s-a construit Mercat de Sant Josep de la Boqueria, o piaţă alimentară cu de toate, de la peşte proaspăt, la fructe exotice, legume felurite şi dulciuri tradiţionale.

ATENTAT BARCELONA 2017. Pe latura opusă, se remarcă faţada deosebită a edificiului Casa dels Paraigües, cândva un fost magazin de umbrele. Un dragon verde în stil art-deco se sprijină de marginea înaltă a acestei clădiri, alături de o umbrelă şi un felinar din fier forjat.

Atentat Barcelona. La capătul acestei părţi de bulevard, Plaça de la Boqueria are pavajul sub forma unui mozaic realizat de Joan Miró, unul dintre marii artişti catalani. Acest decor al scuarului pregăteşte trecătorii pentru următoarele două rambla, a căror atmosferă specială se naşte din îmbinarea artei cu bucuriile mărunte ale zilelor senine din Barcelona.

ATENTAT BARCELONA 2017. La Rambla dels Caputxins (aici a fost în trecut o mânăstire a călugărilor capucini) găzduieşte Gran Teatre del Liceu, celebra operă la care au cântat marii interpreţi ai lumii, printre care Enrico Caruso, Maria Callas, Montserrat Caballé, José Carreras şi Plácido Domingo. Cu cele 2292 de locuri din sala în formă de potcoavă, Liceu este una dintre cele mai spaţioase opere europene. La ieşirea de la spectacol, iubitorii de muzică obişnuiesc să se oprească în cafeneaua de peste drum, Café de l’Ópera, pentru o ciocolată caldă delicioasă, conform descopera.ro.

Atentat Barcelona. Terasele şi barurile continuă să ocupe părţi şi din ultima porţiune a bulevardului, La Rambla de Santa Mónica, ce se sfârşeşte în sensul giratoriu uriaş de lângă Port Vell. Fosta mânăstire de pe partea dreaptă s-a transformat într-un centru de artă, unde se organizează multe expoziţii gratuite cu lucrări ale pictorilor şi sculpturilor contemporani. În faţa acestei clădiri moderne, precum şi în faţa celui mai vechi teatru barcelonez, Teatre Principal, artiştii ambulanţi expun picturi, gravuri, schiţe şi desene, coborând arta în stradă, pentru fiecare din miile de vizitatori ai Barcelonei.

ATENTAT BARCELONA 2017. Îndreptându-se spre Mediterană, bulevardul Las Ramblas întâlneşte o intersecţie largă, cu arcuri de clădiri somptuoase şi cu şiruri de palmieri. Străzile ocolesc coloana din mijloc, de pe care statuia lui Columb veghează asupra yahturilor ancorate în Port Vell. Pulsul Barcelonei se simte aici cel mai bine: puternic, energic, cu arome marine. La Rambla de Mar, podul mobil din lemn care duce pietonii spre spaţiul comercial al portului modern, lungeşte Las Ramblas spre mare. De la un capăt spre celălalt, din Piaţa Catalunya şi până la monumentul lui Columb, bulevardul trece neobosit prin viaţa barcelonezilor şi prin vacanţele însorite ale călătorilor.

ATENTAT BARCELONA. Florin Georgescu este unul dintre românii care locuiesc de 20 de ani în Spania şi a povestit pentru Click! că se teme pentru viaţa lui şi a familiei. Tânărul a mărturisit că nu se aştepta că asemnea tragedie să se petreacă pe cea mai populată stradă din oraş.

ATENTAT BARCELONA 2017. "M-am închis în casă de frică! Am lăsat baltă şi maşinile, în stradă, nu le-am mai dus în parcare. Nu ştiu ce se întâmplă, mor oameni nevinovaţi. Nici nu ştiu în cine să mai ai încredere. Eu mă tund la o frizerie aici patronată de nişte marocani, am discotecile închirate lor. Trebuia să ies şi eu să mănânc acolo, este un local frecventat. Am avut noroc că nu am plecat", a declarat românul.