Atenție, șoferi! COD GALBEN de polei în 7 județe

Meteorologii ANM au emis, luni dimineață, mai multe averizări nowcasting COD GALBEN de burniță care depune ceața și ceață, în 7 județe

COD GALBEN

Valabil de la : 30-01-2017 ora 7:00 până la : 30-01-2017 ora 9:00



In zona : Teleorman: Videle, Blejești, Crevenicu, Mereni;



Se vor semnala : burniță care depune polei.

COD GALBEN

Valabil de la : 30-01-2017 ora 7:00 până la : 30-01-2017 ora 10:00



In zona : Brașov: Făgăraș, Beclean, Bod, Hălchiu, Hărman, Mândra, Sânpetru, Șercaia, Viștea, Voila;

Harghita: Gheorgheni, Miercurea Ciuc, Toplița, Cârța, Ciceu, Ciucsângeorgiu, Ciumani, Cozmeni, Dănești, Ditrău, Frumoasa, Gălăuțaș, Joseni, Lăzarea, Leliceni, Mădăraș, Mihăileni, Păuleni-Ciuc, Racu, Remetea, Sâncrăieni, Sândominic, Sânmartin, Sânsimion, Sântimbru, Sărmaș, Siculeni, Subcetate, Suseni, Tomești, Tușnad, Voșlăbeni;

Covasna: Sfântu Gheorghe, Baraolt, Târgu Secuiesc, Bățani, Boroșneu Mare, Brateș, Catalina, Cernat, Dalnic, Ghidfalău, Moacșa, Ozun, Reci, Valea Crișului, Zăbala;



Se vor semnala : Ceață ce determină scăderea vizibilității local sub 200 m și izolat sub 50 m

Fenomene asociate : izolat depuneri înghețate

COD GALBEN

Valabil de la : 30-01-2017 ora 6:45 până la : 30-01-2017 ora 9:00



In zona : Gorj: Turceni, Aninoasa, Bărbătești, Berlești, Bolboși, Borăscu, Brănești, Căpreni, Crușet, Dănciulești, Hurezani, Ionești, Licurici, Logrești, Negomir, Plopșoru, Săulești, Stejari, Stoina, Țânțăreni, Turburea, Vladimir;

Olt: Balș, Piatra-Olt, Potcoava, Scornicești, Slatina, Baldovinești, Bălteni, Bărăști, Bârza, Bobicești, Brâncoveni, Brebeni, Călui, Cârlogani, Cungrea, Curtișoara, Dobrețu, Dobroteasa, Dobrun, Făgețelu, Găneasa, Găvănești, Grădinari, Iancu Jianu, Ipotesti, Leleasca, Milcov, Morunglav, Oboga, Oporelu, Optași-Măgura, Osica de Jos, Osica de Sus, Pârșcoveni, Perieți, Pleșoiu, Poboru, Priseaca, Sâmburești, Schitu, Slătioara, Șopârlița, Spineni, Strejești, Tătulești, Teslui, Topana, Valea Mare, Verguleasa, Vitomirești, Voineasa, Vulpeni, Vulturești;

Dolj: Craiova, Filiași, Almăj, Argetoaia, Botoșești-Paia, Brabova, Brădești, Braloștița, Bratovoești, Breasta, Bucovăț, Bulzești, Calopăr, Cârcea, Carpen, Castranova, Cernătești, Coșoveni, Coțofenii din Dos, Coțofenii din Față, Drăgotești, Fărcaș, Ghercești, Ghindeni, Gogoșu, Goiești, Grecești, Ișalnița, Leu, Malu Mare, Melinești, Mischii, Murgași, Orodel, Pielești, Pleșoi, Podari, Predești, Radovan, Robănești, Sălcuța, Scăești, Seaca de Pădure, Secu, Șimnicu de Sus, Sopot, Tălpaș, Teasc, Terpezița, Teslui, Țuglui, Vârvoru de Jos, Vela;

Vâlcea: Bălcești, Drăgășani, Amărăști, Crețeni, Dănicei, Diculești, Drăgoești, Fârtățești, Făurești, Ghioroiu, Glăvile, Gușoeni, Ionești, Lăcusteni, Lădești, Laloșu, Livezi, Lungești, Măciuca, Mădulari, Mitrofani, Olanu, Orlești, Pesceana, Prundeni, Roșiile, Scundu, Stănești, Ștefănești, Stoilești, Șușani, Sutești, Tetoiu, Valea Mare, Voicești, Zătreni;



Se vor semnala : burniţă care îngheţă şi depune polei