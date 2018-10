Atacul la adresa presei. Cum a încercat Liviu Dragnea suprimarea unui ziar incomod

Liviu Dragnea

Preocupat de transparența surselor de finanțare ale unor site-uri care nu susțin propaganda PSD, Liviu Dragnea cere guvernului să inițieze o lege care să permită verificarea veniturilor acestora. Cererea lui Dragnea vine după ce Dan Voiculescu s-a arătat preocupat de această chestiune. Dragnea are o istorie de atacla adresa presei incomode. În aprilie 2008, în calitate de președinte al Consiliului Județean Teleorman, el a cerut Judecătoriei Alexandria să interzică difuzarea ziarului Gazeta de Sud Est în județ. Cazul a ajuns în raportul din 2009 al Departamentului de Stat al SUA cu privire la respectarea drepturilor omului în România, scrie Realitateadeialomita.net.

Liviu Dragnea era președintel al Consiliului Județean Teleorman în momentul în care s-a simțit deranjat de articolele publicate de ziarul Gazeta de Sud Est. Cităm titluri la întâmplare: „Liviu Dragnea, baronul imobiliar“, „Bezna în enclava lui Dragnea“, „Gașca lui Dragnea face poștă Tel Drum SA“.

În prima fază, Dragnea a încercat să rupă difuzarea. În Teleorman nici un difuzor de presă n-a dorit să preia ziarul. Numai că jurnaliștii care-l produceau pe ziar au găsit formula să-l distribuie cu activiști PD-L.

Dragnea a încercat să cumpere ziarele de la distribuitori. N-a prea mers, că nu mulți au acceptat târgul. La Roșiorii de Vede distribuitorii volanți au fost amendați de poliția comunitară la ordinul primarului și li s-au confiscat ziarele. Manevra n-a ținut iar ziarul a continuat să apară. Prin instituțiile publice se citea prin băi, tras la copiator iar pe stradă oamenii făceau coadă să-l ia de la difuzori.

Învins pe toată linia, Dragnea a înaintat o acțiune în instanță. Dar nu pentru calomnie sau insultă, ci pentru a obține nici mai mult nici mai puțin decât interzicerea difuzării ziarului în județ pe perioada campaniei electorale!

„Este de notorietate faptul că subsemnatul îmi desfășor activitatea în mod legal, aducându-mi contribuția la progresul economico-social al județului Teleorman de o lunga perioada de timp și că nu am avut probleme legale. Consider ca afirmațiile prin care subsemnatul sunt calificat ca autor al infracțiunilor de trafic de influență, fals în declarații ș.a.m.d., afirmații făcute prin intermediul presei, sunt de natură să mă expună disprețului public.

Arăt de asemenea că – atât în cercul de prieteni, cât și din societate – sunt cunoscut ca un om onest, gospodar și responsabil, aceste atribute fiindu-mi respectate atât pe raza județului Teleorman, cât și la nivel național, fiind cunoscut ca un membru marcant al unui partid politic important“, a spus Dragnea.

Iată ce solicita el în cererea adresată judecătoriei:

In contextul campaniilor electorale ale anului 2008, solicit instantei de judecata sa emita o ordonanta presedintiala in baza art. 581 cod de procedura civila (Instanta va putea sa ordone masuri vremelnice in cazuri grabnice, pentru pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin intirziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara) in vederea sistarii difuzarii ziarului «Gazeta de Sud-Est» pe raza judetului Teleorman pina la finalizarea acestor campanii pentru considerentul ca – prin publicarea in mod repetat a unor afirmatii calomnioase – ziarul «Gazeta de Sud-Est» induce opiniei publice o imagine a subsemnatului ce nu corespunde realitatii afectindu-mi in mod ireparabil dreptul meu de a fi ales intr-o functie publica.

Judecătoria a respins solicitarea lui Dragnea, dar poliția a pornit o anchetă în toată regula, la plângerea șefului Consiliului Județean, care a acuzat jurnaliștii și difuzorii că difuzează informații false!

Vreo câteva zeci de oameni care au difuzat ziarul au fost luați la audieri într-o anchetă nemaivăzută în Telemorman. Dosarul a fost însă clasat.

Acțiunile lui Dragnea nu au trecut, însă, neobservate în raportul Departamentului de Stat al SUA. ”La finalul lui aprilie, Liviu Dragnea, membru PSD și pe atunci președinte al Consiliului Județean Teleorman, a cerut unui tribunal civil din Alexandrian să interzică distribuirea cotidianului Gazeta de Sud-Est până la sfârșitul campaniei electorale. Instanța a respins cererea”, a precizat Departamentul de Stat.