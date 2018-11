Atentat sângeros în SUA: morți și răniți într-o sală de yoga

Suspectul a murit în urma unei răni pe care şi-ar fi provocat-o singur, a mai informat DeLeo. Autorităţile nu au făcut încă public numele atacatorului.

Atacul a avut loc la sala Hot Yoga din oraşul Tallahassee, potrivit paginii de Facebook a Departamentului de Poliţie.

Echipajul de poliţie a ajuns la faţa locului în trei minute, însă suspectul era deja mort, potrivit Mediafax.

Cele şase victime care au fost împuşcate au fost transportate de urgenţă la spital. Două persoane au murit în spital, iar celelalte patru se află în stare critică.

Breaking: At least four injuries reported after shooting at a yoga studio in Tallahassee, Florida. The gunman killed himself after the shooting. pic.twitter.com/0X8hM41JER