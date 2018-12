Artiştii de mii de vizualizări. Ce preferă românii

Show-urile de televiziune şi spectacolele de stand-up comedy sunt cele mai vizionate materiale video pe YouTube în 2018, în România, în timp ce videoclipurile cu artişti precum 5Gang, Dorian Popa şi Lino Golden se regăsesc în Top 10, arată statistica publicată joi de Google România.

Conform datelor, în categoria celor mai populare videoclipuri non-music, pe primele trei poziţii se situează: stand-up comedy cu Micutzu de la show-ul iUmor, momentul "Studentul Vadim şi copiatul la sesiune" din cadrul emisiunii "În puii mei", şi Roast-ul lui Mihai Bendeac din show-ul RoastcuRost.



În plus, alături de controversele din lumea vloggerilor autohtoni şi reacţiile în lanţ stârnite de acestea, topul de anul acesta este completat de două animaţii: "Granny - Ziua 1 (Parodie animată) / Sezonul 1 (Eduard Denis) şi "Doi degeaba" S04e10: Emiluţ (Doi Degeaba).



Pentru acest top au fost luate în calcul doar video-uri publicate în 2018. Selecţia acestora pentru această categorie s-a realizat printr-un algoritm care ia în calcul vizualizările, nivelul de interactivitate (like-uri, share-uri, comentarii) şi tipul de conţinut. Ierarhizarea videoclipurilor a fost realizată în funcţie de numărul de vizualizări realizate din România. În top a fost reţinut doar cel mai popular video de pe un canal, respectiv acela cu cele mai multe vizualizări din România.



Potrivit Google România, la capitolul celor mai vizionate clipuri muzicale în 2018, melodiile autohtone sunt cele care domină lista. Astfel, în prima jumătate a topului îi regăsim pe: Dorian Popa feat. Shift - Hatz (Official Video), Lino Golden - "Panamera" (feat. Aspy) | Official Video, Doddy feat. Lora - Dor Să Te Ador | Official Video, Delia x Grasu XXL - Despablito (Official Video) şi 5GANG - Focuri (Official Video) - de pe canalul lui Selly. De asemenea, alături de prezenţe noi, precum 5Gang şi Lino Golden, în topul muzical regăsim artişti cunoscuţi din industria muzicală locală, precum Smiley sau DJ Project, dar şi trei piese internaţionale, care au avut succes în România. Ierarhia este completată de Florin Salam, cu piesa "Buzunarul meu vorbeşte" [oficial video] 2018, rulată pe canalul Nek Music TV.



În vederea întocmirii acestui clasament s-au luat în calcul doar videoclipuri oficiale publicate în anul 2018 (de pe canalul care deţine conţinutul), fără materiale doar cu versuri sau poză. Selecţia clipurilor pentru această categorie s-a realizat printr-un algoritm care ia în calcul vizualizările şi nivelul de interactivitate (like-uri, share-uri, comentarii), iar ordonarea lor ierarhică s-a făcut în funcţie de numărul de vizualizări realizate din România.

