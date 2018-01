Anunț de ULTIMA ORĂ al primarului Gabriela Firea. Cum va fluidiza traficul în Capitală

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, anunță că pregătește proiecte importante de fluidizare a traficului în Capitala, în valoare de peste 200 de milioane de euro cu fonduri europene.

Gabriela Firea spune că Bucureștiul va atrage bani europeni pentru achiziționarea a 100 de tramvaie, modernizarea a șapte linii de tramvai, reabilitarea depoului de tramvaie Titan sau reabilitarea sistemului de semaforizare.

"Ne dorim, de asemenea, sa obtinem fonduri europene pentru achizitionarea de sisteme si aplicatii software pentru managementului traficului. Totodată, suntem in etapa de pregatire a documentatiei pentru achizitionarea a 100 de troleibuze si 100 de autobuze electrice", spune primarul general într-un mesaj postat joi seara.

Mesajul Gabrielei Firea pentru bucureșteni:

"Pregatim proiecte importante de fluidizare a traficului in Capitala, in valoare de peste 200 de milioane de euro, fonduri europene: achizitionarea a 100 de tramvaie, modernizarea a sapte linii de tramvai, reabilitarea depoului de tramvaie Titan sau reabilitarea sistemului de semaforizare.

Am avut azi o intalnire de lucru cu Ministrul delegat pentru Fonduri Europene, Marius Nica, cu care am discutat despre proiectele cu fonduri europene care sunt in derulare, dar si despre alte proiecte ale Primariei Capitalei, eligibile pentru finantare europeana. Acestea vizeaza domenii precum transportul public, infrastructura, sistemul de termoficare, protectia mediului si cultura.

Facem pasi concreti pentru a pune in aplicare prevederile cuprinse in Planul de Mobilitate Urbana Durabila, document strategic care vizeaza modernizarea infrastructurii de transport in regiunea Bucuresti-Ilfov. Astfel, avem in pregatire proiecte importante de fluidizare a traficului si imbunatatirea transportului in comun in Capitala, cu aplicatii de peste 200 de milioane de euro. Pe langa achizitionarea a 100 de tramvaie si modernizarea a altor 50, pentru care vom lansa licitatia in luna februarie, avem in lucru proiecte de modernizare a sapte linii de tramvai (1, 10, 21, 25, 32, 41 si 55), reabilitarea depoului de tramvaie Titan si upgradarea sistemului de semaforizare. Ne dorim, de asemenea, sa obtinem fonduri europene pentru achizitionarea de sisteme si aplicatii software pentru managementului traficului. Totodată, suntem in etapa de pregatire a documentatiei pentru achizitionarea a 100 de troleibuze si 100 de autobuze electrice.

In cadrul intrevederii s-a stabilit ca Primaria Capitalei sa faca toate demersurile necesare pentru ca fondurile care au fost alocate pentru modernizarea si reabilitarea bulevardelor Iancului-Pantelimon si Liviu Rebreanu, inclusiv park&ride-ul de la Cora Pantelimon, sa fie decontate din fonduri europene, intrucat aceste cheltuieli sunt eligibile. Este vorba despre aproximativ 82 de milioane de euro.

Am mai anuntat ca Municipalitatea va demara reabilitarea retelelor de termoficare din Municipiul Bucuresti, 200 de km de retele urmand a fi realizate prin fonduri europene (POIM), iar alti 300 de km din bugetul local.

Ministrul delegat pentru Fonduri Europene, Marius Nica, a felicitat actuala administratie pentru ca a reusit deblocarea mai multor proiecte vitale pentru Capitala , facand referire in special la Statia de Epurare Glina, cel mai mare proiect de mediu din sud-estul Europei, cu o valoare de aproximativ 326 de milioane de euro.

Obiectivul de investitii Statia de Epurare Glina a fost un proiect blocat timp de patru ani, care are in componenta 6 contracte, ce se afla in stadii diferite de implementare, pana acum transmitandu-se cereri de rambursare in valoare de 4,6 milioane de euro.

Cel mai important contract, din punct de vedere financiar este cel care vizeaza extinderea statiei de epurare si construirea incineratorului de namol, cu o valoare de aproape 110 milioane de euro. In ceea ce priveste incineratorul de namol, proiectul tehnic este finalizat, au fost obtinute toate avizele, iar dupa eliberarea autorizatiei de construire, vor fi demarate lucrarile. Cat priveste extinderea statiei de epurare, proiectul a fost upgradat, pentru a raspunde noilor cerinte in domeniul constructiilor si protectiei mediului, in acest moment aflandu-ne in stadiul de obtinere a autorizatiilor si avizelor.

In cadrul intalnirii s-au mai discutat si alte proiecte eligibile, pentru care se vor depune aplicatii in vederea finantarii din fonduri europene. Este vorba despre extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in zonele Ghidigeni, Oltenitei, Cheile Turzii si cartierul Henri Coanda din municipiul Bucuresti.

Un alt proiect care va fi depus in primul trimestru al acestui an si care poate fi finanțat prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa Prioritara 5, Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, este cel de "Consolidare, reabilitare și conservare a Muzeului Gh. Tatarescu". Pentru acest proiect au fost obtinute aproape toate documentele obligatorii pentru depunerea cererii de finantare".