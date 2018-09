Andreea Berecleanu, decizie privind copiii săi

Andreea Berecleanu şi-a retras copiii din şcolile de stat. Eva şi Petru au urmat cursurile şcolii britanice. Într-un interviu recent pentru cristinastanciulescu.ro (#mamecuclasă) Andreea a explicat pentru prima oară de ce a luat această decizie.

Andreea Berecleanu îşi doreşte tot ce-i mai bun în materie de educaţie pentru cei doi copii ai ei, Eva (17 ani) şi Petru (13 ani), de aceea ştirista a luat decizia de a-i retrage de la şcolile de stat şi de a-i înscrie într-o instituţie privată, cu predare în limba engleză.

”Eu am renunţat la programa româneasca când Eva era în clasa a VII-a, primul semestru, şi Petru era în clasa a II-a. A fost o decizie bine cântărită chiar dacă a părut spontană. Răbdarea mea ajunsese la limită. Dădusem prea multe şanse şi nu mai eram dispusă la niciun fel de risc fiind vorba de viitorul copiilor. Şcoala britanică este complet diferită de şcoala românească. Toate materiile sunt studiate în limba engleză, examenele sunt aceleaşi ca şi pentru nativi. Inclusiv corectarea anumitor testări se face de către o comisie britanică. Abordarea este diferită, conţinutul informaţiei este privit din altă perspectivă, nu neapărat mai uşoară, dar cu siguranţă mai prietenoasă şi mai logică decât în manualele romaneşti. În plus, cel puţin în ce priveşte manualul de limba română, cel pe care am apucat să-l descopăr cât Eva era încă în sistemul de stat, este dezamăgitor.”