Anamaria Prodan rupe tăcerea despre divorțul de Reghe și despre iubita lui Alexa

Provocată de Cătălin Măruță, Anamaria Prodan a vorbit și despre iubita lui Dan Alexa: “Dar s-a spus, de fapt, s-a scris mult despre faptul că totul ar fi plecat de la acea brunetă.”.

Impresara a reacționat imediat cu o întrebare și, la un moment dat, a spus că nu a fost vorba de gelozie și că Andrada, iubita antrenorului de la Astra, a fost înăuntru cu ei.

“Dar nu ne-am plictisit de patru ani de acest subiect? Cu Anamaria cu Alexa, cu divorțul. Păi, cum să nu mă deranjeze (n.r.: prezența iubitei lui Dan Alexa)!?! Deci, Anamaria Prodan vinde cel mai bine în România. El este cel mai bun prieten al meu. Dar de ce să fie gelozie dacă fata era cu noi?!?. Deci, nu. Alexa este – si voi ati văzut declarațiile lui Laur – numai că la un moment dat… e normal să se scrie că Prodan divorțează. Dar de ce nu-l întrebi pe Alexa. Normal că ne salutăm. Am vorbit cu Dan și am zis hai să nu mai facem conectare pe acest subiect. Este cel mai bun produs, este cel mai bun antrenor, este un caracter cu puțin se nasc. Eu mi-am cerut iertare. Dar, într-adevăr, eu am ieșiri din acestea. Sunt genul de om care își pune cenușă în cap și merge mai departe. Eu am făcut performanță cu omul ăsta. Alexa este un caracter cum puţini se nasc. I-am cerut mii de scuze, am zis să ne calmăm. N-am ştiut că e presa. Eu am ieşiri dinastea şi le recunosc. Şi dacă nu recunoşti atunci ce să faci? Eu reprezint omul ăsta. Eu am făcut performanţă cu omul ăsta… oamenii ăştia n-au simţit în viaţa lor ce am simţit eu cu antrenorul Alexa: echipe promovate, jucători vânduţi”, a mai mărturisit Anamaria Prodan.