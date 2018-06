Liviu Dragnea îl amenință pe Klaus Iohannis cu suspendarea: ”Se poate ajunge la orice”

Liviu Dragnea spune că PSD nu va accepta ca preşedintele Klaus Iohannis să nu respecte decizia CCR privind revocarea șefei DNA.

Liviu Dragnea a lansat o amenințare foarte dură la adresa președintelui Klaus Iohannis, sugerând că chiar suspendarea este posibilă, dacă acesta nu o revocă pe șefa DNA.

„Noi am spus că noi suntem hotărâți să mergem până la capăt și pe legile justiției și cu respectarea CCR. Nu știu ce va face, dar dacă va face greșeala fatală să nu pună în aplicare o decizie CCR, se va face de râs peste tot în lume. Nu mă interesează că e Kovesi, putea fi Lazăr. Nu putem sta cu mâinile în sân. Nu putem lăsa ca o decizie CCR să nu fie aplicată, vom face tot ce ne stă în puțință”, a spus Dragnea.

Întrebat dacă ia în calcul și suspendarea lui Iohannis, șeful PSD a sugerat că da.

”Se poate ajunge la orice. Dacă ne tot provocă, noi am arătat că răspundem la toate provocările. Dacă acest om înțelege că e prizonierul statului paralel, e problema lui (...) Dacă domnul președinte încalcă Constituția. Nu suntem un partid fără personalitate. Situația în care s-a ajuns, nivelul în care au ajuns aceste abuzuri, nu ne mai dă niciun grad de libertate. După ce a văzut mitingul de aseară i se mai pare caraghios? Mai râde, era râsul lui? Dacă consideră că acest miting e de râs...”, a spus Dragnea.

Liviu Dragnea a mai anunțat că va urma un miting uriaş:

"Simt aceeași emoție ca aseară, a fost o emoție puternică în piață, a fost o descărcare a tuturor celor care au fost în piață. Noi am făcut mitingul ăsta din mai multe motive, de a protesta împotriva acestui sistem odios, pe care îl gesionează o mână de securiști, patronat de Klaus Iohannis și toți ceilalți. Un alt motiv este că am fost provocați. Nu te poți aștepta ca un partid ca PSD, să-l ameninți, să-l jignești, să-l insulți și să te aștepți că nu reacționează. Ăsta a fost mitingul mic. Va fi un miting uriaș, într-o altă locație. Al treilea motiv a fost de a avertiza societatea”, a anunțat Liviu Dragnea întrebat ce simte după ce a văzut fotografiile.

El i-a numit ”șobolani” pe protestatarii #Rezist.

"Ăştia s-au organizat în felul ăsta, puși de cine îi finanțează. Până la urmă va ieși adevărul la iveală, cine îi plătește, de ce îi plătește. Trebuie să mai fac o precizare: a fost un miting organizat legal. Ei de fapt acționează pentru a susține un stat polițienesc, un sistem de poliție politică. Nu mi-a fost teamă de provocări. Știam că se organizează, dar știam că sunt puțini. Toți cei care am decis și participat la organizarea mitingului am avut o responsabilitate uriașă. Sunt mândru că nu au răspuns la provocări. Aseară, am plecat de la scenă la mașină. Am stat de vorbă cu presa, și erau patru șobolani care puneau tot felul de întrebări. Cu mine mai erau vreo 30-40 de oameni participanți la miting, încărcați cu adrenalină, puteau fi nervoși."