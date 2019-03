Președintele CJ Cluj, Alin Tișe, acuzat că vrea să dea aeroportul "peșcheș la turci"

Alin Tișe, șeful CJ Cluj

Cu puțin peste un an înainte de expirarea celui de-al doilea mandat de președinte al Consiliu Județean, se conturează deci un bilanț vădit negativ al președintelui Alin Tișe, scrie Valer Marian pe Cotidianul.ro.

Cel mai grav este că, deși nu se poate împăuna cu nicio realizare notabilă, președintele Tișe vrea să distrugă și puținele proiecte locale reușite în ultimii ani sub auspiciile Consiliului Județean, cum ar fi Aeroportul Internațional Avram Iancu din Cluj-Napoca, proiectul cel mai de succes de până acum - acuză Valer Marian.

Avocatul Alin Păunel Tișe a avut o carieră politică spectaculoasă după ce l-a avut naș de căsătorie pe primarul Clujului, Emil Boc, fost președinte al PDL și premier al României, scrie Valer Marian. În 2008 a fost ales președintele Consiliului Județean Cluj, devenind unul din cei mai tineri deținători ai unei astfel de funcții din țară.

În iunie 2012 a pierdut funcția în fața candidatului USL, Horia Uioreanu, motiv pentru care în toamna aceluiași an a candidat la alegerile parlamentare, fiind ales senator PDL de Cluj. În iunie 2016 fost reales președinte al Consiliului Județean Cluj, cu susținerea politică a noului PNL, care absorbise PDL.

Peste câteva luni se împlinesc trei ani din cel de-al doilea mandat de președinte al Consiliului Județean Cluj al lui Alin Tișe, perioadă în care acesta nu a consemnat nicio realizare notabilă. De marile proiecte ale județului Cluj s-a cam ales praful, spune Valer Marian în articolul din Cotidianul.ro.

Drumuri județene cu ghiotura la otomani

Starea drumurilor județene este dezastruoasă, inclusiv comparativ cu județele învecinate mai sărace, Sălaj sau Bistrița-Năsăud.

Lumea nu a uitat că, înaintea alegerilor locale din 2012, președintele Alin Tișe a anunțat, cu mare tam-tam, asfaltarea a 12 drumuri județene pentru care au fost încheiate contracte cu Kiatt Group, firmă turcească adusă și protejată de Traian Băsescu, când era primar general al capitalei, și preluată ulterior de primarul Clujului, Emil Boc. Asfaltarea celor 12 drumuri a rămas doar în vorbe și în scripte, majoritatea acestora fiind doar plombate cu lopata în acel an electoral.

Cu un an înainte, respectiv în 2011, sub președinția lui Alin Tișe, Consiliul Județean Cluj a atribuit Kiatt Group cel mai mare și mai bănos contract de asfaltare a drumurilor județene. Firma turcească a câștigat licitația pentru asfaltarea a 438 de drumuri județene contra sumei de 66 milioane de euro. Președintele comisiei de licitație a fost vicepreședintele Consiliului Județean, Radu Bica, care a fost arestat după câteva luni pentru implicare în trucarea unei licitații pentru întreținerea stadionului Cluj Arena. Contractul a fost încheiat pe o durată de patru ani, dar după trei ani a fost reziliat de Consiliul Județean, sub o altă conducere, întrucât nu au fost respectate licitația, graficul de lucrări și prevederile de protecția mediului. Cu toate acestea, în 2016, după ce a revenit în fruntea Consiliului Județean, Alin Tișe a anunțat deblocarea contractelor cu Kiatt Group pentru reabilitarea drumurilor județene, iar firma turcească a solicitat suplimentări de bani pentru acestea.

Aeroportul din Cluj-Napoca a devenit al doilea aeroport din România, după Aeroportul Henri Coandă din Otopeni, și s-a remarcat drept unul din cele mai dinamice aeroporturi regionale din Europa, cu bune practici la standarde europene și cu rezultate de trafic excepționale.

În 2017 și 2018 s-a apropiat de trei milioane de pasageri pe an (2.688.831 în 2017, respectiv 2.782.401 în 2018) de la 200 000 pasageri în 2004 și 32.000 de pasageri în 1994. Aeroportul are șase porți de îmbarcare pentru zboruri internaționale și un program de zboruri care oferă peste 45 de destinații în 21 de țări, prin intermediul a șapte companii aeriene. Specialiștii în domeniu consideră că aeroportul internațional din Cluj-Napoca are experiența unui aeroport de top.



Schimbarea nejustificată și nelegală a Consiliului de Administrație



Cu toate acestea, în calitate de reprezentant al proprietarului (Județul Cluj), Consiliul Județean, în frunte cu președintele Alin Tișe, a boicotat permanent actuala conducere managerială a aeroportului aflat în plină dezvoltare. Președintele Tișe și-a propus să-i schimbe cu orice preț pe actualii directori ai aeroportului, în frunte cu directorul general David Ciceo.

Pentru aceasta era necesară schimbarea Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Aeroportul Internațional Avram Iancu. În actualul mandat al lui Tișe, Consiliul Județean a adoptat în acest sens Hotărârea nr.220/22.09.2017, dar prefectul județului Cluj a introdus acțiune în anulare împotriva sa astfel că aplicarea acestei hotărâri a fost suspendată.

După nici un an și jumătate, respectiv în 28 februarie 2019, Consiliul Județean a adoptat o nouă hotărâre, cu un conținut aproape identic cu hotărârea suspendată, prin care schimbă componența inițială a Consiliului de Administrație al aeroportului. Mai multe aici