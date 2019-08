Alianța ALDE-Pro România va fi parafată azi

Alianța electorală ALDE-Pro România în vederea susținerii lui Mircea Diaconu la alegerile prezidențiale va fi parafată miercuri, anunță Realitatea TV.

Juriștii din ALDE și Pro România lucrau miercuri dimineață la documentele privind alianța electorală care îl va susține pe candidatul independent Mircea Diaconu la alegerile prezidențiale, potrivit Realitatea TV.

Se discută în același timp și posibilitatea ca această alianță electorală să evolueze într-o alianță politică, în perspectiva viitoarelor alegeri locale și parlamentare.

Ministrul Energiei, Anton Anton, ministrul Mediului, Graţiela Gavrilescu, dar și Viorel Ilie, ministru pentru relația cu parlamentul, au demisionat marți. Singura care l-a sfidat pe șeful ALDE este Ramona Mănescu, ministru de externe.

Mănescu a decis să își dea demisia din ALDE.

”Alianţa electorală are doi copreşedinţi. Mâine vom semna. Vor fi Sorin Cîmpeanu şi Norica Nicolai, tocmai că această alianţă are un scop bine definit, susţinerea candidatului Mircea Diaconu. Mircea Diaconu are dreptate: 'Cum zic eu că sunt independent, când vin doi foşti premieri şi se aşază lângă mine?'. Şi atunci l-am întrebat: 'Cu cine vă simţiţi comod?'. Cu Norica Nicolai a fost coleg în Parlamentul European timp de cinci ani, cu Sorin Cîmpeanu se cunoaşte, şeful rectorilor. Nu cred că e o persoană care s-a certat vreodată cu Sorin Cîmpeanu. Nu sunt lideri de partid, ceea ce e foarte important", a afirmat marţi Victor Ponta la Digi 24.